Ранее было известно, что Пентагон имеет специальную структуру под названием All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO), которая занимается анализом наблюдений НЛО военными. Однако до этого момента ни один гражданский государственный орган США не сообщал о наличии аналогичных групп, сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование.

Смотрите также Внутренняя структура Марса поразила ученых – зафиксировано нечто крайне странное

ФБР подтвердило изданию Politico факт существования офиса, однако отказалось раскрывать детали – в частности, количество сотрудников и срок его функционирования. В заявлении бюро отмечается:

ФБР расследует неидентифицированные аномальные явления, когда существует потенциальная угроза нарушения федерального законодательства, а также с целью сбора, анализа и обмена разведывательной информацией для борьбы с угрозами национальной безопасности США.

Бывший пилот ВМС США и конгрессный информатор об НЛО Райан Грейвс выразил обеспокоенность, что деятельность офиса ФБР может оказаться под угрозой из-за политических изменений.

"Я волнуюсь, что UAP-группа ФБР может пострадать из-за кадровых перестановок, и руководители могут не осознавать важность ее работы и потенциал сотрудничества на межведомственном уровне," – сказал Грейвс.

Бывший офицер военной разведки Кейсон Бест подтвердил, что контактировал с представителями этого подразделения после собственного наблюдения НЛО в Колорадо. Он считает возможное сокращение или расформирование группы "очевидно вредным".

По его словам, ФБР только начинает осознавать то, что другие правительственные учреждения уже давно изучают и анализируют. Есть предположение, что секретный офис бюро сотрудничал с AARO при Пентагоне, а возможно – и с другими агентствами.

Что будет дальше?

Администрация Дональда Трампа ранее обещала рассекретить правду об НЛО, однако его планы по кадровым изменениям в государственных структурах ставят под сомнение дальнейшее существование офиса ФБР по изучению аномальных явлений.

Смотрите также SpaceX ежедневно уничтожает 3-4 спутника Starlink, но причины до сих пор неизвестны

Как отметил Грейвс, если президент выполнит свое обещание "убрать U с UAP", полное закрытие этой группы может противоречить его намерениям раскрыть правду о неизвестных объектах в небе.