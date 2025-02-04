На сегодня накоплено огромное количество высококачественных снимков Марса и Луны, что позволяет говорить о новой эпохе в планетологии – эпоху больших данных. В таких условиях NASA начало активно использовать искусственный интеллект для первичного анализа визуальной информации, сообщает 24 Канал со ссылкой на NASA.

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Благодаря этой технологии ученые смогли обнаружить свежие ударные кратеры на Марсе. Для этого они сопоставили данные автоматической станции InSight, которая была первой миссией по изучению сейсмической активности планеты, с местами метеоритных ударов.

Хотя InSight в основном регистрировала сейсмические волны, возникавшие из-за естественных деформаций марсианских недр, падение метеоритов стало дополнительным источником данных.

За время своей работы станция зафиксировала более 1300 марсотрусов, а искусственный интеллект обнаружил 123 новых ударных кратера в радиусе 3000 км от места расположения аппарата. Из них 49 совпали с зарегистрированными марсотрусами.

Одним из самых интересных объектов стал кратер диаметром 21,5 метра в районе Cerberus Fossae. Однако здесь обнаружилась аномалия: по показателям станции, этот кратер должен был быть гораздо дальше от своего фактического местоположения – на 1640 км от InSight.

"Сейсмическое шоссе" в недрах Марса

Ранее ученые считали, что энергия большинства сейсмических событий быстро угасает в коре Марса. Однако новые данные опровергают эту теорию.

Это открытие показывает, что существует более глубокий и быстрый путь – назовем его "сейсмическим шоссе" – через мантию, который позволяет землетрясениям достигать дальних регионов планеты,

– объяснил член команды InSight Константинос Хараламбус из Имперского колледжа Лондона.

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Открытие заставляет ученых пересмотреть все данные, собранные InSight, и исследования, которые на них базировались. Возможно, структура Марса кардинально отличается от того, что считалось ранее.