Вероятно, SpaceX заменяет старые спутники на новые, однако компания не раскрывает деталей о причинах такого решения, сообщает 24 Канал. Одним из возможных факторов, что способствовал массовой деградации спутников, стала мощная солнечная активность в мае 2024 года.

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Оно вызвало расширение земной атмосферы, что повлияло на тысячи спутников в низких орбитах. Они потеряли высоту и вынуждены были тратить топливо на корректировку орбиты, а их оборудование могло подвергнуться воздействию ионизирующего излучения.

В SpaceX ранее заявляли, что их политика базируется на принципе предотвращения сбоев. Если технический мониторинг выявляет потенциальные проблемы со спутником, компания предпочитает заранее его списать, во избежание неконтролируемых ситуаций в космосе.

По словам астронома Джонатана Макдауэлла, который отслеживает движение спутников, частота их уничтожения значительно возросла:

До мая 2024 года SpaceX уничтожала в среднем один-два спутника в день, но впоследствии процесс ускорился. В декабре началась вторая волна списаний, достигшая уровня трех-четырех в день.

Несмотря на запросы западных журналистов, SpaceX пока не прокомментировала ситуацию.

Чем это угрожает окружающей среде?

Спутники Starlink полностью сгорают в атмосфере, но это вызывает беспокойство ученых. Сгорание создает мелкие взвешенные частицы, которые могут оставаться в воздухе десятки лет. Особенно опасным считается оксид алюминия, образующийся при распаде корпусов спутников. Высокие его концентрации уже заставили ученых искать альтернативные материалы, в частности дерево.

Кроме этого, разрушение большого количества спутников в атмосфере может негативно влиять на озоновый слой, защищающий Землю от ультрафиолетового излучения.

Сколько спутников работает сейчас?

По данным Макдауэлла, из 7 821 спутника Starlink, что были запущены, 817 уже выведены из эксплуатации. Из них более 500 принадлежали к первому поколению. Сейчас на орбите работает около 6 200 активных спутников.

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В январе 2025 года SpaceX уничтожила 87 спутников, но при этом еженедельно производит 55 новых и способна запускать до 200 единиц в месяц. Таким образом, даже списывая до сотни аппаратов ежемесячно, общий темп развертывания спутниковой группировки не уменьшается.