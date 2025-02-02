Например, недавно на основе анализа марсианских условий и аналогичных сред на Земле ученые пришли к выводу, что Acidalia Planitia, равнина в северном полушарии Красной планеты, может иметь наиболее благоприятные условия для пребывания микроорганизмов. Однако, если там и есть жизнь, она находится на значительной глубине, сообщает 24 Канал со ссылкой на работу группы ученых.

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Тайна марсианского метана

В течение многих лет астрономы наблюдали загадочные сезонные колебания уровня метана на Марсе. Марсоходы зафиксировали его появление и исчезновение, однако спутники, находившиеся на орбите, не обнаружили значительных концентраций этой молекулы.

Это заставляет ученых предполагать возможность существования определенных форм жизни, хотя на сегодня это остается неподтвержденной гипотезой.

Существует несколько важных характеристик, почему современный Марс выглядит непригодным для жизни:

температура на его поверхности обычно намного ниже точки замерзания воды,

атмосфера почти отсутствует,

космическое и солнечное излучение беспрепятственно проникает к поверхности.

Однако исследователи не оставляют попыток найти организмы, способные выживать в таких условиях.

Исследование Земли, как ключ к успеху на Марсе

На Земле жизнь смогла приспособиться к самым экстремальным средам – от верхних слоев атмосферы до глубоких недр. Одними из наиболее жизнеспособных микроорганизмов являются метаногены – бактерии, потребляющие водород и производящие метан.

Исследователи проанализировали несколько аналогичных сред на Земле, где могут существовать метаногены:

Глубокие трещины в земной коре – там микроорганизмы выживают благодаря минимальным запасам жидкости в породах. Подобные условия могут быть и в глубинах Марса.

– там микроорганизмы выживают благодаря минимальным запасам жидкости в породах. Подобные условия могут быть и в глубинах Марса. Пресноводные озера под ледяными шапками – аналогичные резервуары могут существовать подо льдами на полюсах Марса.

– аналогичные резервуары могут существовать подо льдами на полюсах Марса. Глубоководные соленые бассейны с низким уровнем кислорода – они могут имитировать сезонные потоки воды, которые периодически появляются на марсианских кратерах.

Все эти экстремальные среды на Земле уже известны как места обитания метаногенов.

Почему именно равнина Acidalia Planitia?

Изучая Марс, ученые сравнили данные о его температуре, уровень солености, кислотность и наличие молекулярного водорода – основного источника питания для метаногенов. Наиболее подходящим местом для возможной жизни оказалась именно равнина Acidalia Planitia.

Однако есть один нюанс: температура позволяет воде оставаться в жидком состоянии только на глубине от 4,3 до 8,8 километров под поверхностью. Это значительно усложняет возможные исследования, ведь современные марсоходы не могут бурить столь глубокие скважины.

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Несмотря на это, обнаружение перспективной локации – важный шаг в поисках жизни за пределами Земли. Теперь перед учеными стоит новая задача: разработать технологии, которые позволят проникнуть в недра Марса и узнать, действительно ли там скрывается жизнь.