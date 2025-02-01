Что такое Суперземля

Для начала следует выяснить, что вообще такое эта Суперземля. Это каменистые объекты, которые больше нашей планеты, но меньше газовых гигантов. Она может иметь воду и атмосферу, но не обязательно похожа на нашу планету или пригодна для жизни. Сам термин скорее касается сходства структур двух объектов. Проще говоря, это большая версия Земли, которая может иметь различные условия, пишет 24 Канал.

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Планетологи Эмили Симпсон и Говард Чен из Флоридского технологического института говорят, что многие солнечные системы, подобных нашей, имеют Суперземлю относительно близко к своей звезде, поэтому довольно странно, что в нашей их нет. "Что, если бы пояс астероидов, вместо того, чтобы образовывать кольцо меньших астероидов, каким он является сегодня, образовал планету между Марсом и Юпитером?" – спрашивает Симпсон.

Ученые запустили математические модели, чтобы проанализировать, как разные по размеру планеты, подобные Земле, повлияли бы на остальную часть Солнечной системы. Они поочередно выбирали сначала планету массой всего 1% от земной, затем планету с аналогичной массой, далее вдвое большую, в пять раз большую и наконец в десять раз большую. Каждая симуляция запускалась на период в несколько миллионов лет, при этом измерялось влияние на орбиту и наклон других планет.

Это ключевые факторы для пригодности планеты к жизни: орбита влияет на продолжительность сезонов, а наклон — на то, насколько экстремальными являются эти сезоны. Изменения, происходящие под влиянием Суперземли, которую исследователи назвали Фаэтоном, были интригующими.

Влияние дополнительной планеты

Согласно моделированию, если новая планета будет иметь одну или две массы Земли, наша внутренняя Солнечная система "останется достаточно хорошей".

Мы могли бы испытывать немного жарче лето или холоднее зиму из-за изменения наклона, но мы все равно могли бы жить своей жизнью,

– говорит Эмили Симпсон.

Однако более крупные по размеру объекты в значительной степени сместили бы положение других планет. Дополнительная планета, масса которой в 10 раз превышает массу Земли, вполне могла бы вытолкнуть Землю за пределы пригодной для жизни зоны и приблизить ее к Венере, где температура значительно выше, а также повлиять на ее наклон, вызвав опасные экстремумы между временами года – очень горячее лето и очень холодную зиму.

Для чего это все

Моделирование поведения целых планет является достаточно сложной задачей, поскольку каждая незначительная вариация может вызвать различные последствия - например, подъем и опускание ледникового покрова Земли. Но такие исследования помогают ученым лучше понимать внеземные миры. Мы активно ищем планеты вокруг соседних звезд и пытаемся понять, могут ли они быть пригодными для жизни. Тот факт, что многие солнечные системы имеют Суперземлю в своем составе, может улучшить наше понимание пригодности этих или иных объектов. Ответ зависит от того, насколько большой является планета. Если она слишком массивная, это, вероятно, будет означать обреченность для других планет рядом с ней.