Наприклад, нещодавно на основі аналізу марсіанських умов та аналогічних середовищ на Землі вчені дійшли висновку, що Acidalia Planitia, рівнина в північній півкулі Червоної планети, може мати найбільш сприятливі умови для перебування мікроорганізмів. Проте, якщо там і є життя, воно перебуває на значній глибині, повідомляє 24 Канал з посиланням на роботу групи науковців.

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Таємниця марсіанського метану

Протягом багатьох років астрономи спостерігали загадкові сезонні коливання рівня метану на Марсі. Марсоходи зафіксували його появу і зникнення, однак супутники, що перебували на орбіті, не виявили значних концентрацій цієї молекули.

Це змушує вчених припускати можливість існування певних форм життя, хоча на сьогодні це залишається непідтвердженою гіпотезою.

Існує кілька важливих характеристик, чому сучасний Марс виглядає непридатним для життя:

температура на його поверхні зазвичай набагато нижча від точки замерзання води,

атмосфера майже відсутня,

космічне та сонячне випромінювання безперешкодно проникає до поверхні.

Однак дослідники не полишають спроб знайти організми, здатні виживати в таких умовах.

Дослідження Землі, як ключ до успіху на Марсі

На Землі життя змогло пристосуватися до найекстремальніших середовищ – від верхніх шарів атмосфери до глибоких надр. Одними з найбільш життєздатних мікроорганізмів є метаногени – бактерії, що споживають водень і виробляють метан.

Дослідники проаналізували кілька аналогічних середовищ на Землі, де можуть існувати метаногени:

Глибокі тріщини у земній корі – там мікроорганізми виживають завдяки мінімальним запасам рідини у породах. Подібні умови можуть бути і в глибинах Марса.

– там мікроорганізми виживають завдяки мінімальним запасам рідини у породах. Подібні умови можуть бути і в глибинах Марса. Прісноводні озера під крижаними шапками – аналогічні резервуари можуть існувати під льодами на полюсах Марса.

– аналогічні резервуари можуть існувати під льодами на полюсах Марса. Глибоководні солоні басейни з низьким рівнем кисню – вони можуть імітувати сезонні потоки води, які періодично з’являються на марсіанських кратерах.

Усі ці екстремальні середовища на Землі вже відомі як місця існування метаногенів.

Чому саме рівнина Acidalia Planitia?

Вивчаючи Марс, вчені порівняли дані про його температуру, рівень солоності, кислотність і наявність молекулярного водню – основного джерела живлення для метаногенів. Найбільш придатним місцем для можливого життя виявилася саме рівнина Acidalia Planitia.

Проте є один нюанс: температура дозволяє воді залишатися у рідкому стані лише на глибині від 4,3 до 8,8 кілометрів під поверхнею. Це значно ускладнює можливі дослідження, адже сучасні марсоходи не можуть бурити настільки глибокі свердловини.

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Попри це, виявлення перспективної локації – важливий крок у пошуках життя за межами Землі. Тепер перед вченими стоїть нове завдання: розробити технології, які дозволять проникнути в надра Марса і дізнатися, чи справді там ховається життя.