Спутники Космос-2581, 2582 и 2583 были выведены на орбиту 2 февраля по Гринвичу ракетой "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, рассказывает 24 Канал. Их миссия остается засекреченной, как и многие другие программы под обозначением "Космос". Спутники размещены на околополярной орбите на высоте около 585 километров.

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В марте астрофизик и исследователь космической активности Джонатан Макдавелл сообщил, что спутники совершали маневры сближения с другими объектами, которые могут свидетельствовать об операциях в ближнем космосе.

После этого, 18 марта, Космические силы США зафиксировали появление нового объекта на орбите, который, вероятно, был выпущен спутником Космос-2581.

Россия не предоставила никаких официальных комментариев относительно назначения новых спутников или выпущенного объекта. Эксперты не исключают, что этот объект может использоваться для военных экспериментов, в частности инспекции других спутников, тренировок по перехвату, испытаний технологий стыковки или формируемого полета.

Другая версия – научная нагрузка или даже случайное фрагментирование, хотя подобное обычно приводит к появлению нескольких обломков, а не одного объекта.

Отметим, что обозначение "Космос" Россия (и ранее СССР) использует с 1962 года для широкого спектра военных и научных спутников. Часто они являются экспериментальными или вовлеченными в программы разведки, электронного слежения или противоспутниковых испытаний (ASAT).

Формирование спутников в триадах – не новое явление в космической деятельности. Например, США запускали тройки в рамках Naval Ocean Surveillance System, а Китай имеет собственные аналогичные проекты под обозначением Yaogan. Многие из них используются для электронной разведки.

На данный момент неизвестно, какие именно задачи выполняют Космос-2581, 2582, 2583 и новый объект, присоединившийся к ним на орбите. Ситуация находится под пристальным наблюдением международного сообщества.

Напомним, что в прошлом году старый российский спутник распался на орбите, создав угрозу жизни астронавтов на МКС. Тогда аппарат образовал облако из более 100 обломков космического мусора.