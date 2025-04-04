Супутники Космос-2581, 2582 та 2583 були виведені на орбіту 2 лютого за Гринвічем ракетою "Союз-2.1в" з космодрому Плесецьк, розповідає 24 Канал. Їх місія залишається засекреченою, як і багато інших програм під позначенням "Космос". Супутники розміщені на навколополярній орбіті на висоті близько 585 кілометрів.

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У березні астрофізик і дослідник космічної активності Джонатан Макдавелл повідомив, що супутники здійснювали маневри зближення з іншими об’єктами, які можуть свідчити про операції в ближньому космосі.

Після цього, 18 березня, Космічні сили США зафіксували появу нового об’єкта на орбіті, який, ймовірно, було випущено супутником Космос-2581.

Росія не надала жодних офіційних коментарів щодо призначення нових супутників чи випущеного об’єкта. Експерти не виключають, що цей об’єкт може використовуватись для військових експериментів, зокрема інспекції інших супутників, тренувань із перехоплення, випробувань технологій стикування чи формованого польоту.

Інша версія – наукове навантаження або навіть випадкове фрагментування, хоча подібне зазвичай призводить до появи кількох уламків, а не одного об’єкта.

Зазначимо, що позначення "Космос" Росія (та раніше СРСР) використовує з 1962 року для широкого спектра військових і наукових супутників. Часто вони є експериментальними або залученими до програм розвідки, електронного стеження або протисупутникових випробувань (ASAT).

Формування супутників у тріадах – не нове явище в космічній діяльності. Наприклад, США запускали трійки в межах Naval Ocean Surveillance System, а Китай має власні аналогічні проєкти під позначенням Yaogan. Багато з них використовуються для електронної розвідки.

На цей момент невідомо, які саме завдання виконують Космос-2581, 2582, 2583 та новий об’єкт, що приєднався до них на орбіті. Ситуація перебуває під пильним спостереженням міжнародної спільноти.

Нагадаємо, що минулого року старий російський супутник розпався на орбіті, створивши загрозу життю астронавтів на МКС. Тоді апарат утворив хмару з понад 100 уламків космічного сміття.