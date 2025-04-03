Політ екіпажу на борту Crew Dragon компанії SpaceX здійснюється за траєкторією з нахилом 90 градусів – усі попередні місії облітали Землю у напрямку захід-схід, розповідає 24 Канал.

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Унікальний політ Fram2

Астронавти отримали можливість вперше відкрити купол Crew Dragon – найбільше вікно, яке будь-коли запускали в космос. Воно забезпечує панорамний огляд у 360 градусів, відкриваючи вражаючі види на Землю.

До складу екіпажу Fram2 входять Чун Ван з Мальти, Янніке Міккельсен з Норвегії, Рабеа Рогге з Німеччини та Ерік Філіпс з Австралії. Всі вони мають досвід роботи в полярних регіонах, тому добре знають особливості людської присутності там. Однак те, що вони побачили (чи, радше, не побачили), стало для них несподіванкою.

Білі простори без слідів людської діяльності

Астронавти очікували розгледіти хоча б деякі сліди людської діяльності в Антарктиді, однак з висоти 460 кілометрів їм відкрився лише безкрайній білий ландшафт.

"Привіт, Антарктидо", – написав командир місії Чун Ван в оновленні з орбіти. "На відміну від наших очікувань, з висоти 460 км це лише чистий білий простір, жодних слідів людської активності не видно".

Цей політ став ще одним кроком у дослідженні нашої планети з космосу, відкриваючи нові перспективи для науки та майбутніх космічних місій. Нагадаємо, що місія Fram2 стартувала 1 квітня. SpaceX відправила екіпаж космічних туристів у перший в історії пілотований політ над полюсами Землі.