Командиром місії Fram2 став Чун Ван з Мальти. Разом із ним на борту перебувають командир корабля Янніке Міккельсен із Норвегії, пілот Рабеа Рогге з Німеччини та медичний офіцер і спеціаліст місії Ерік Філліпс з Австралії, розповідає 24 Канал.
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Екіпаж місії Fram2 / Фото SpaceX
Старт місії Fram2 – дивіться відео
Через 2,5 хвилини після старту перший ступінь ракети Falcon 9 відключив дев'ять двигунів Merlin і відокремився. Після гальмівного маневру він успішно приземлився на автономну плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані – це сталося через 5,5 хвилини після запуску.
Тим часом другий ступінь Falcon 9 продовжив виведення корабля Resilience на орбіту і менш ніж через 10 хвилин після старту Crew Dragon відокремився, розпочавши самостійний політ.
Протягом наступних трьох-п’яти днів екіпаж облітатиме Землю, спостерігаючи за полярними регіонами з орбіти, що досі нікому не вдавалося.
Ось як виглядає полярний регіон з висоти польоту Crew Dragon
Наукова місія та значення польоту
Місія Fram2 названа на честь норвезького судна "Fram", яке наприкінці XIX – початку XX століття досліджувало Арктику та Антарктику.
Корабель Fram / Фото Mr. Steve Nicklas, NOS, NGS
У рамках місії екіпаж виконає 22 наукові експерименти. Серед них – перша спроба вирощування грибів у космосі, експериментальний апарат для отримання рентгенівських знімків людського тіла на орбіті, а також дослідження впливу мікрогравітації на опорно-руховий апарат людини.
Цікаві факти про історичну місію SpaceX
- Запуск Fram2 став 17-м пілотованим польотом для SpaceX і шостим, виконаним для приватних замовників.
- Crew Dragon Resilience здійснив уже четвертий політ: раніше він брав участь у місіях Crew-1 (перша операційна місія SpaceX на МКС), Inspiration4 та Polaris Dawn.
- Політ Fram2 стартував через два тижні та три дні після місії Crew-10, що стало найкоротшим інтервалом між запусками астронавтів у історії SpaceX.
- Очікується, що місія триватиме від трьох до п’яти днів. Повернення відбудеться у Тихому океані – це стане першим випадком посадки пілотованої місії SpaceX не біля узбережжя Флориди.
До речі, після посадки екіпаж також проведе фінальний експеримент: вони свідомо відмовляться від стандартної медичної допомоги та підтримки для астронавтів, щоб дослідити адаптацію людського організму до гравітації після перебування у космосі.