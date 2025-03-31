Після змін NASA зможе також замовляти запуски корисного навантаження на Starship, що дає новий шанс гігантським багаторазовим ракетам SpaceX, попри їхню ще далеку від досконалості конструкцію, розповідає 24 Канал.

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Останні два тестові запуски Starship – сьомий і восьмий – завершилися видовищними вибухами кораблів, що може свідчити про серйозні проблеми платформи. Проте контракт, який передбачає використання Starship у програмі закупівель запусків, демонструє високий рівень довіри NASA до цього проєкту SpaceX.

Якщо Starship не літають, чому NASA включило їх до програми запусків?

Без Starship не обійдеться висадка астронавтів на Місяць у межах програми Artemis. До цієї події залишається кілька років, і без включення Starship у програму закупівель запусків процес організації польотів міг би загальмувати через бюрократичні процедури.

Підготовка документів є критичною частиною місії, навіть якщо сама ракета ще перебуває на ранніх стадіях випробувань.

Контракти NLS II укладаються на кілька років без фіксованих термінів виконання або обмежень за кількістю запусків. Опція розміщення замовлень діятиме до червня 2030 року, а загальний період виконання триватиме до грудня 2032 року.

Щороку передбачається додавання нових послуг, що дозволить SpaceX претендувати на майбутні місії. Це означає, що Starship почне приносити компанії контракти, навіть не здійснивши жодного повноцінного польоту.