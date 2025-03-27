Камінь, який отримав назву "St. Pauls Bay", має сотні кулястих утворень діаметром у кілька міліметрів, розповідає 24 Канал. Деякі з них містять мікроскопічні отвори, що викликало зацікавленість вчених.

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Perseverance знайшов цей камінь 11 березня 2025 року на краю кратера Єзеро, що колись був давнім озером. Вивчення подібних формацій допоможе визначити геологічну історію цієї місцевості та її еволюцію протягом мільярдів років.

Розміщення цих структур у геологічному контексті буде критично важливим для розуміння їх походження та їхнього значення для історії краю кратера Єзеро,

– мовиться в заяві команди Perseverance.

Можливе походження

Камінь "St. Pauls Bay" розташований на схилах формації Witch Hazel Hill – геологічного утворення, що розтягнулося на більше ніж 100 метрів. Його численні шари можуть розповісти багато про минуле Марса. Водночас вчені припускають, що цей камінь міг бути перенесений у цю зону з іншого регіону.



Куляста структура каменя St. Pauls Bay / Фото NASA

Подібні сферичні утворення раніше спостерігали інші марсоходи NASA:

Opportunity виявив схожі камені в кратері Endurance ,

виявив схожі камені в кратері , Curiosity – у кратері Gale.

Дослідники вважають, що такі формації могли з’явитися через взаємодію підземних вод із породою, що спричинило їх мінералізацію. Інша можлива версія – вулканічне походження. Сфери могли утворитися внаслідок швидкого охолодження крапель лави або через вплив метеоритного удару, після якого пари породи конденсувалися у вигляді сфер.

Кожен із цих механізмів формування має кардинально різні наслідки для розуміння історії цих порід, тому команда докладає всіх зусиль для визначення їхнього походження,

– зазначили в NASA.

Подальші дослідження та місія повернення зразків

Зараз Perseverance перебуває на розширеній місії, досліджуючи край кратера Єзеро. У цій області можливий вплив давніх підземних вод, що могло створити унікальні умови, відмінні від тих, які були раніше вивчені на дні кратера.

Зразки, зібрані марсоходом, зберігаються у 30 спеціальних контейнерах і чекають на повернення на Землю в межах місії Mars Sample Return. Серед них є камінь з дивною текстурою, що нагадує "леопардові плями" і "насіння маку", що, на думку вчених, може бути свідченням давнього мікробного життя.

Програма повернення зразків зіткнулася з перевищенням бюджету та затримками. Колишній адміністратор NASA Білл Нельсон оголосив, що агентство розглядає два альтернативні варіанти місії, реалізація яких залежить від виділення 300 мільйонів доларів Конгресом США.

Якщо фінансування буде затверджене, зразки з Марса можуть повернутися на Землю між 2035 і 2039 роками. У NASA навіть визнали, що Китай має всі шанси зробити це першими випередивши Сполучені Штати.