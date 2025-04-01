Командиром миссии Fram2 стал Чун Ван с Мальты. Вместе с ним на борту находятся командир корабля Яннике Миккельсен из Норвегии, пилот Рабеа Рогге из Германии и медицинский офицер и специалист миссии Эрик Филлипс из Австралии, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также NASA включила гигантские ракеты Starship от SpaceX в свою коммерческую программу запусков
Экипаж миссии Fram2 / Фото SpaceX
Старт миссии Fram2 – смотрите видео
Через 2,5 минуты после старта первая ступень ракеты Falcon 9 отключила девять двигателей Merlin и отделилась. После тормозного маневра она успешно приземлилась на автономную плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане – это произошло через 5,5 минуты после запуска.
Тем временем вторая ступень Falcon 9 продолжила вывод корабля Resilience на орбиту и менее чем через 10 минут после старта Crew Dragon отделился, начав самостоятельный полет.
В течение следующих трех-пяти дней экипаж будет облетать Землю, наблюдая за полярными регионами с орбиты, что до сих пор никому не удавалось.
Вот как выглядит полярный регион с высоты полета Crew Dragon
Научная миссия и значение полета
Миссия Fram2 названа в честь норвежского судна "Fram", которое в конце XIX – начале XX века исследовало Арктику и Антарктику.
Корабль Fram / Фото Mr. Steve Nicklas, NOS, NGS
В рамках миссии экипаж выполнит 22 научных эксперимента. Среди них – первая попытка выращивания грибов в космосе, экспериментальный аппарат для получения рентгеновских снимков человеческого тела на орбите, а также исследования влияния микрогравитации на опорно-двигательный аппарат человека.
Интересные факты об исторической миссии SpaceX
- Запуск Fram2 стал 17-м пилотируемым полетом для SpaceX и шестым, выполненным для частных заказчиков.
- Crew Dragon Resilience совершил уже четвертый полет: ранее он участвовал в миссиях Crew-1 (первая операционная миссия SpaceX на МКС), Inspiration4 и Polaris Dawn.
- Полет Fram2 стартовал через две недели и три дня после миссии Crew-10, что стало самым коротким интервалом между запусками астронавтов в истории SpaceX.
- Ожидается, что миссия продлится от трех до пяти дней. Возвращение состоится в Тихом океане – это станет первым случаем посадки пилотируемой миссии SpaceX не у побережья Флориды.
Кстати, после посадки экипаж также проведет финальный эксперимент: они сознательно откажутся от стандартной медицинской помощи и поддержки для астронавтов, чтобы исследовать адаптацию человеческого организма к гравитации после пребывания в космосе.