Командиром миссии Fram2 стал Чун Ван с Мальты. Вместе с ним на борту находятся командир корабля Яннике Миккельсен из Норвегии, пилот Рабеа Рогге из Германии и медицинский офицер и специалист миссии Эрик Филлипс из Австралии, рассказывает 24 Канал.

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Экипаж миссии Fram2 / Фото SpaceX

Старт миссии Fram2 – смотрите видео

Через 2,5 минуты после старта первая ступень ракеты Falcon 9 отключила девять двигателей Merlin и отделилась. После тормозного маневра она успешно приземлилась на автономную плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане – это произошло через 5,5 минуты после запуска.

Тем временем вторая ступень Falcon 9 продолжила вывод корабля Resilience на орбиту и менее чем через 10 минут после старта Crew Dragon отделился, начав самостоятельный полет.

В течение следующих трех-пяти дней экипаж будет облетать Землю, наблюдая за полярными регионами с орбиты, что до сих пор никому не удавалось.

Вот как выглядит полярный регион с высоты полета Crew Dragon

Научная миссия и значение полета

Миссия Fram2 названа в честь норвежского судна "Fram", которое в конце XIX – начале XX века исследовало Арктику и Антарктику.



Корабль Fram / Фото Mr. Steve Nicklas, NOS, NGS

В рамках миссии экипаж выполнит 22 научных эксперимента. Среди них – первая попытка выращивания грибов в космосе, экспериментальный аппарат для получения рентгеновских снимков человеческого тела на орбите, а также исследования влияния микрогравитации на опорно-двигательный аппарат человека.

Интересные факты об исторической миссии SpaceX

Запуск Fram2 стал 17-м пилотируемым полетом для SpaceX и шестым, выполненным для частных заказчиков.

Crew Dragon Resilience совершил уже четвертый полет: ранее он участвовал в миссиях Crew-1 (первая операционная миссия SpaceX на МКС), Inspiration4 и Polaris Dawn.

Полет Fram2 стартовал через две недели и три дня после миссии Crew-10, что стало самым коротким интервалом между запусками астронавтов в истории SpaceX.

Ожидается, что миссия продлится от трех до пяти дней. Возвращение состоится в Тихом океане – это станет первым случаем посадки пилотируемой миссии SpaceX не у побережья Флориды.

Компания изменила место приводнения, чтобы уменьшить риски падения обломков капсулы на населенные территории.

Кстати, после посадки экипаж также проведет финальный эксперимент: они сознательно откажутся от стандартной медицинской помощи и поддержки для астронавтов, чтобы исследовать адаптацию человеческого организма к гравитации после пребывания в космосе.