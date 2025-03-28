Сияния бывают не только на Земле

Космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) совершил исторический прорыв, впервые зафиксировав полярные сияния на Нептуне. Это открытие стало возможным благодаря чрезвычайной чувствительности его инструментов в ближнем инфракрасном диапазоне, что позволило обнаружить слабое свечение, которое ранее оставалось незамеченным, сообщает 24 Канал со ссылкой на NASA.

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Изображения, полученные JWST, показали, что полярные сияния Нептуна отличаются от земных. Они возникают не на полюсах, а в средних широтах планеты, что связано с уникальным наклоном магнитного поля Нептуна. Это открытие дает новое понимание взаимодействия магнитного поля планеты с солнечным ветром.



Полярные сияния на Нептуне возникают не на полюсах, а в средних широтах / Фото NASA/JWST

Это открытие стало завершением работы, начатой зондом NASA "Вояджер-2", который в 1989 году впервые обнаружил намеки на полярные сияния Нептуна. Однако "Вояджер" не имел необходимого оборудования для детального изучения этого явления. JWST, с его современными инструментами, смог предоставить более полную картину.

Кроме изображений полярных сияний, JWST также предоставил новые данные об атмосфере Нептуна. Исследователи обнаружили, что верхние слои атмосферы планеты значительно охладились с момента пролета "Вояджера-2".

Я был поражен. Верхняя атмосфера Нептуна остыла на несколько сотен градусов [с момента пролета "Вояджера"],

– сказал Генрик Мелин, планетолог из Нортумбрийского университета в Великобритании.

Открытие JWST открывает новые возможности для исследования Нептуна и других газовых гигантов, на которых тоже уже были подтверждены сияния. Оно также подчеркивает преимущества инфракрасных наблюдений для изучения атмосфер этих планет.