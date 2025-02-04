На сьогодні накопичено величезну кількість високоякісних знімків Марса та Місяця, що дозволяє говорити про нову епоху в планетології – епоху великих даних. У таких умовах NASA почало активно використовувати штучний інтелект для первинного аналізу візуальної інформації, повідомляє 24 Канал з посиланням на NASA.

А тим часом SpaceX щодня знищує 3-4 супутники Starlink, але причини досі невідомі

Завдяки цій технології вчені змогли виявити свіжі ударні кратери на Марсі. Для цього вони співставили дані автоматичної станції InSight, яка була першою місією з вивчення сейсмічної активності планети, з місцями метеоритних ударів.

Хоча InSight здебільшого реєструвала сейсмічні хвилі, що виникали через природні деформації марсіанських надр, падіння метеоритів стало додатковим джерелом даних.

За час своєї роботи станція зафіксувала понад 1300 марсотрусів, а штучний інтелект виявив 123 нових ударних кратери в радіусі 3000 км від місця розташування апарата. З них 49 збіглися із зареєстрованими марсотрусами.

Одним із найцікавіших об'єктів став кратер діаметром 21,5 метра у районі Cerberus Fossae. Однак тут виявилася аномалія: за показниками станції, цей кратер мав бути набагато далі від свого фактичного місця розташування – на 1640 км від InSight.

"Сейсмічне шосе" у надрах Марса

Раніше вчені вважали, що енергія більшості сейсмічних подій швидко згасає в корі Марса. Однак нові дані спростовують цю теорію.

Це відкриття показує, що існує глибший і швидший шлях – назвемо його "сейсмічним шосе" – через мантію, який дозволяє землетрусам досягати далеких регіонів планети,

– пояснив член команди InSight Константінос Хараламбус з Імперського коледжу Лондона.

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Відкриття змушує вчених переглянути всі дані, зібрані InSight, і дослідження, які на них базувалися. Можливо, структура Марса кардинально відрізняється від того, що вважалося раніше.