Трамп против разнообразия

Много лет NASA продвигало и широко рекламировало свое намерение высадить разнообразный экипаж на поверхность Луны. Многочисленные переносы отодвинули дату старта пилотируемой миссии Artemis, и это, возможно, даже не последняя задержка. Сегодня запуск планируется на 2027 год, но очередные изменения могут в очередной раз попортить планы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Orlando Sentinel.

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Стоит отметить, что агентство пока не делало никаких официальных заявлений по этому поводу. Оно лишь удалило упоминание о том, что среди экипажа "Артемиды" будет "первая женщина и первый цветной человек на Луне". Также в удаленном тексте содержалось обещание отправить "первого международного астронавта-партнера с использованием инновационных технологий, чтобы исследовать большую часть лунной поверхности, чем когда-либо прежде".

Хотя это не обязательно означает, что уже определенный экипаж сменят, это все равно тревожный звоночек. Учитывая попытки Дональда Трампа откатить все предыдущие достижения по привлечению людей разного пола, рас и национальностей, вполне возможно, что он потребует от своего нового руководителя NASA изменить также и экипаж "Артемиды".

Напомним, NASA обнародовало состав экипажа в 2023 году. В список вошли:

Пилот Виктор Гловер, который стал первым темнокожим членом экипажа, живший на борту Международной космической станции в рамках миссии SpaceX Crew-1 в ноябре 2021 года.

Астронавтка NASA Кристина Кох, которая установила рекорд самого длинного одиночного космического полета женщины, проведя всего 328 дней на борту Международной космической станции во время экспедиций 59, 60 и 61. Она также участвовала в первом женском выходе в открытый космос вместе с астронавткой Джессикой Меир в октябре 2019 года.

Канадец Джереми Хансен, который должен был бы осуществить свой первый полет в космос. Полковник канадских вооруженных сил и бывший летчик истребителя.

Рид Вайзман, который ранее работал бортинженером на борту МКС. Он провел на орбите более 165 дней, в том числе почти 13 часов в открытом космосе.



Экипаж миссии Artemis / Фото NASA

Вскоре после вступления Трампа в должность NASA закрыло офисы, связанные с разнообразием, равенством, инклюзивностью и доступностью (DEIA), а также отменило все связанные с этим контракты. После этого работникам приказали удалить с веб-сайтов агентства упоминания о программах DEIA, меньшинства, экологическую справедливость и "все, что касается конкретно женщин на руководящих должностях и т.д.". Сотрудникам NASA также больше не разрешается отображать свои местоимения в подписях электронной почты или в Microsoft Teams.