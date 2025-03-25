Трамп проти різноманітності

Багато років NASA просувало й широко рекламувало свій намір висадити різноманітний екіпаж на поверхню Місяця. Численні перенесення відсунули дату старту пілотованої місії Artemis, і це, можливо, навіть не остання затримка. Сьогодні запуск планується на 2027 рік, але чергові зміни можуть укотре попсувати плани, повідомляє 24 Канал з посиланням на Orlando Sentinel.

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Варто зазначити, що агентство наразі не робило жодних офіційних заяв з цього приводу. Воно лише видалило згадку про те, що серед екіпажу "Артеміди" буде "перша жінка і перша кольорова людина на Місяці". Також у видаленому тексті містилась обіцянка відправити "першого міжнародного астронавта-партнера з використанням інноваційних технологій, щоб дослідити більшу частину місячної поверхні, ніж будь-коли раніше".

Хоча це не обов'язково означає, що вже визначений екіпаж змінять, це все одно тривожний дзвіночок. Враховуючи спроби Дональда Трампа відкотити всі попередні досягнення з залучення людей різної статі, рас і національностей, цілком можливо, що він вимагатиме від свого нового керівника NASA змінити також і екіпаж "Артеміди".

Нагадаємо, NASA оприлюднило склад екіпажу у 2023 році. До списку ввійшли:

Пілот Віктор Гловер, який став першим темношкірим членом екіпажу, що жив на борту Міжнародної космічної станції в рамках місії SpaceX Crew-1 у листопаді 2021 року.

Астронавтка NASA Крістіна Кох, яка встановила рекорд найдовшого одиночного космічного польоту жінки, провівши загалом 328 днів на борту Міжнародної космічної станції під час експедицій 59, 60 і 61. Вона також брала участь у першому жіночому виході у відкритий космос разом з астронавткою Джесікою Меїр у жовтні 2019 року.

Канадець Джеремі Гансен, який мав би здійснити свій перший політ у космос. Полковник канадських збройних сил і колишній льотчик винищувача.

Рід Вайзман, який раніше працював бортінженером на борту МКС. Він провів на орбіті понад 165 днів, у тому числі майже 13 годин у відкритому космосі.



Екіпаж місії Artemis / Фото NASA

Невдовзі після вступу Трампа на посаду NASA закрило офіси, пов'язані з різноманітністю, рівністю, інклюзивністю та доступністю (DEIA), а також скасувало всі пов'язані з цим контракти. Після цього працівникам наказали видалити з вебсайтів агентства згадки про програми DEIA, меншини, екологічну справедливість і "все, що стосується конкретно жінок на керівних посадах тощо". Співробітникам NASA також більше не дозволяється відображати свої займенники у підписах електронної пошти або в Microsoft Teams.