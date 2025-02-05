Раніше було відомо, що Пентагон має спеціальну структуру під назвою All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO), яка займається аналізом спостережень НЛО військовими. Проте до цього моменту жоден цивільний державний орган США не повідомляв про наявність аналогічних груп, повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування.

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ФБР підтвердило виданню Politico факт існування офісу, проте відмовилося розкривати деталі – зокрема, кількість співробітників і термін його функціонування. У заяві бюро зазначається:

ФБР розслідує неідентифіковані аномальні явища, коли існує потенційна загроза порушення федерального законодавства, а також з метою збору, аналізу та обміну розвідувальною інформацією для боротьби із загрозами національній безпеці США.

Колишній пілот ВМС США та конгресовий інформатор про НЛО Раян Грейвс висловив занепокоєння, що діяльність офісу ФБР може опинитися під загрозою через політичні зміни.

"Я хвилююся, що UAP-група ФБР може постраждати через кадрові перестановки, і керівники можуть не усвідомлювати важливість її роботи та потенціал співпраці на міжвідомчому рівні," – сказав Грейвс.

Колишній офіцер військової розвідки Кейсон Бест підтвердив, що контактував із представниками цього підрозділу після власного спостереження НЛО в Колорадо. Він вважає можливе скорочення або розформування групи "очевидно шкідливим".

За його словами, ФБР лише починає усвідомлювати те, що інші урядові установи вже давно вивчають та аналізують. Є припущення, що секретний офіс бюро співпрацював з AARO при Пентагоні, а можливо – і з іншими агентствами.

Що буде далі?

Адміністрація Дональда Трампа раніше обіцяла розсекретити правду про НЛО, проте його плани щодо кадрових змін у державних структурах ставлять під сумнів подальше існування офісу ФБР з вивчення аномальних явищ.

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Як зазначив Грейвс, якщо президент виконає свою обіцянку "прибрати U з UAP", повне закриття цієї групи може суперечити його намірам розкрити правду про невідомі об’єкти в небі.