После непродолжительного, но громкого погружения в политику Илон Маск покидает администрацию Дональда Трампа со скандалом и возвращается в космос. Его участие в Белом доме в качестве главы "департамента эффективности правительства" (DOGE) завершилось – на фоне критики самого Маска и его бизнеса. Техноуправленец признал, что уделил политике больше времени, чем следовало.

Отходя от политической арены, Маск публично признал, что должен сосредоточиться на инженерных проектах, таких как колонизация Марса через SpaceX, электромобили Tesla и инновации в области робототехники.

Теперь, освобожден от политических обязанностей, Маск снова направляет свои усилия на реализацию амбициозной цели – сделать человечество "многопланетным" видом. Несмотря на недавние испытания и неудачи с ракетой Starship, он все еще планирует колонизировать Марс. О последних планах Маска – читайте в материале 24 Канала.

Маск планирует отправить первые беспилотные корабли на Марс в 2026 году, а пилотируемую миссию – в 2028-м. Эти планы в свое время получили поддержку со стороны второй администрации Трампа, которая рассматривает Марс как следующую большую цель после Луны. Трамп уже заявлял, что хочет видеть американский флаг на Марсе до конца своего срока, что совпадает с графиком Маска.

Однако это сотрудничество может изменить приоритеты NASA. Вместо сосредоточения на программе "Артемида", которая предусматривает возвращение на Луну, акцент может сместиться на Марс (хотя Starship Маска должен стать рабочей лошадкой лунной программы). Все это ставит под риск научные исследования Луны и в частности планы построения лунной орбитальной станции Gateway.

Кроме того, Белый дом за несколько дней до голосования отозвал номинацию Джареда Айзекмана, союзника Маска, на должность администратора NASA. Интересное совпадение – это произошло после ухода Маска из политики. Теперь администрация Трампа ищет другого человека на высокую должность в NASA.

Очень важно, чтобы следующий глава NASA полностью соответствовал повестке дня президента Трампа "Америка превыше всего", поэтому вскоре президент Трамп непосредственно объявит о замене,

– заявила пресс-секретарь Белого дома Лиз Хьюстон.

По словам Хьюстон, следующий руководитель NASA "поможет вывести человечество в космос" и будет способствовать реализации плана Трампа "установить флаг США на Марсе".

SpaceX не теряет курс на Марс – даже после очередного взрыва ракеты Starship во время испытаний 27 мая.

Важно! У Starship за плечами девять тестовых полетов, последний из которых состоялся 27 мая. Ракета достигла космоса, но вскоре после этого произошла аномалия из-за утечки топлива. В результате SpaceX потеряла контроль над ракетой, и она упала в Индийский океан. Starship – это самая мощная ракета из всех, когда-либо создававшихся. Она состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и второй ступени – собственно Starship (или просто Ship), высотой 52 метра. Оба элемента разработаны с учетом полной и быстрой многократной пригодности.



Предыдущие полеты – седьмой и восьмой, в январе и марте этого года – также завершились неудачей. Ракета взрывалась менее чем через 10 минут после старта, а обломки падали в Атлантику.

В своем новом обращении после неудачного старта Илон Маск подтвердил амбициозные планы компании: уже в следующем году она попытается отправить гигантский космический корабль на Красную планету.



Вариации ракетной системы Starship / Визуализация SpaceX

Прогресс мы измеряем по тому, насколько мы приблизились к созданию самодостаточной цивилизации на Марсе,

– сказал Маск в 42-минутной презентации, обнародованной на X в четверг, 29 мая.

