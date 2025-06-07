После непродолжительного, но громкого погружения в политику Илон Маск покидает администрацию Дональда Трампа со скандалом и возвращается в космос. Его участие в Белом доме в качестве главы "департамента эффективности правительства" (DOGE) завершилось – на фоне критики самого Маска и его бизнеса. Техноуправленец признал, что уделил политике больше времени, чем следовало.

Отходя от политической арены, Маск публично признал, что должен сосредоточиться на инженерных проектах, таких как колонизация Марса через SpaceX, электромобили Tesla и инновации в области робототехники.

Теперь, освобожден от политических обязанностей, Маск снова направляет свои усилия на реализацию амбициозной цели – сделать человечество "многопланетным" видом. Несмотря на недавние испытания и неудачи с ракетой Starship, он все еще планирует колонизировать Марс. О последних планах Маска – читайте в материале 24 Канала.

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Когда SpaceX отправится на Марс

Маск планирует отправить первые беспилотные корабли на Марс в 2026 году, а пилотируемую миссию – в 2028-м. Эти планы в свое время получили поддержку со стороны второй администрации Трампа, которая рассматривает Марс как следующую большую цель после Луны. Трамп уже заявлял, что хочет видеть американский флаг на Марсе до конца своего срока, что совпадает с графиком Маска.

Однако это сотрудничество может изменить приоритеты NASA. Вместо сосредоточения на программе "Артемида", которая предусматривает возвращение на Луну, акцент может сместиться на Марс (хотя Starship Маска должен стать рабочей лошадкой лунной программы). Все это ставит под риск научные исследования Луны и в частности планы построения лунной орбитальной станции Gateway.

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Кроме того, Белый дом за несколько дней до голосования отозвал номинацию Джареда Айзекмана, союзника Маска, на должность администратора NASA. Интересное совпадение – это произошло после ухода Маска из политики. Теперь администрация Трампа ищет другого человека на высокую должность в NASA.

Очень важно, чтобы следующий глава NASA полностью соответствовал повестке дня президента Трампа "Америка превыше всего", поэтому вскоре президент Трамп непосредственно объявит о замене,

– заявила пресс-секретарь Белого дома Лиз Хьюстон.

По словам Хьюстон, следующий руководитель NASA "поможет вывести человечество в космос" и будет способствовать реализации плана Трампа "установить флаг США на Марсе".

Полет несмотря на неудачи

SpaceX не теряет курс на Марс – даже после очередного взрыва ракеты Starship во время испытаний 27 мая.

Важно! У Starship за плечами девять тестовых полетов, последний из которых состоялся 27 мая. Ракета достигла космоса, но вскоре после этого произошла аномалия из-за утечки топлива. В результате SpaceX потеряла контроль над ракетой, и она упала в Индийский океан. Starship – это самая мощная ракета из всех, когда-либо создававшихся. Она состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и второй ступени – собственно Starship (или просто Ship), высотой 52 метра. Оба элемента разработаны с учетом полной и быстрой многократной пригодности.



Предыдущие полеты – седьмой и восьмой, в январе и марте этого года – также завершились неудачей. Ракета взрывалась менее чем через 10 минут после старта, а обломки падали в Атлантику.

В своем новом обращении после неудачного старта Илон Маск подтвердил амбициозные планы компании: уже в следующем году она попытается отправить гигантский космический корабль на Красную планету.



Вариации ракетной системы Starship / Визуализация SpaceX

Прогресс мы измеряем по тому, насколько мы приблизились к созданию самодостаточной цивилизации на Марсе,

– сказал Маск в 42-минутной презентации, обнародованной на X в четверг, 29 мая.

The Road to Making Life Multiplanetary: an update from @elonmusk о плане SpaceX по достижению Марса pic.twitter.com/d2cnsVKK80 - SpaceX (@SpaceX) 29 мая, 2025

Бывший главный по DOGE остается космическим оптимистом даже после последнего провала. По его словам, корабль продемонстрировал существенно лучшие результаты, чем в предыдущих попытках, и компания получила много новых данных для анализа. В видео, снятом на Starbase – частном космодроме SpaceX в Техасе, который сейчас имеет статус отдельного населенного пункта, – Маск отметил, что каждый запуск, особенно на раннем этапе, является "уроком".

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Каждый полет – это новая возможность узнать, как сделать жизнь многопланетной. И как усовершенствовать Starship настолько, чтобы он мог доставлять на Марс сотни тысяч, а может и миллионы людей,

– сказал Маск.

Сейчас ракета имеет высоту около 121 метра, но вскоре появится новая модификация – Starship Version 3. По словам Маска, она будет достигать 124,4 метра в состоянии готовности. Именно эту версию планируют использовать для марсианских миссий. Она будет готова к повторному использованию, а ее верхняя ступень будет дозаправляться уже на орбите Земли – что является критически важным для межпланетных полетов, ведь старт с полным топливным запасом значительно ограничивает грузоподъемность.

Маск предполагает, что первый полет Version 3 может состояться уже в конце этого года. И если все пойдет по плану, – уже в следующем году корабль отправится к Марсу.

Запуски к Марсу возможны лишь раз в 26 месяцев – тогда, когда Земля и Красная планета ближайшие друг к другу. Следующее такое окно – в ноябре – декабре 2026 года, и SpaceX попытается им воспользоваться. В планах компании – отправить пять Starship Version 3 для испытаний технологий. Все эти аппараты будут лететь без людей, но с роботами-гуманоидами Optimus от Tesla, еще одной компании Маска.

"Было бы эпично увидеть, как Optimus гуляет по поверхности Марса", – мечтает Маск. Но удастся ли реализовать запуск в 2026-м – вопрос открытый. Главная проблема, по словам Маска, – освоение дозаправки корабля за пределами Земли.



Optimus на Марсе / Визуализация SpaceX

Интересно! В 2017 году Илон Маск озвучивал совсем другие планы. На Международном астронавтическом конгрессе восемь лет назад он представил детальный план. В 2022 году SpaceX должна была отправить на Марс два грузовых корабля, а в 2024-м – еще два грузовых и два пилотируемых.



Так в планах на 2024 год будущий глава DOGE собирался основать марсианскую колонию.

Мы попробуем. Если повезет. Сейчас я оцениваю шансы как 50 на 50,

– добавляет предприниматель.

В случае успеха SpaceX планирует резко нарастить темпы. Уже в 2028 – 2029 годах на Марс могут отправиться около 20 Starship. И, возможно, с людьми на борту.

"Если первые миссии завершатся успешно, мы отправим людей в следующей. И начнем строить инфраструктуру", – отмечает Маск. В то же время он предположил, что из осторожности стоит сделать еще один – два беспилотных полета с Optimus перед тем, как отправлять людей.

Какие планы у SpaceX на Марсе

Место для первого марсианского города уже подбирают. Идеальная локация должна быть не слишком северной, с доступом к водяному льду и равнинной местностью – для безопасных посадок. По словам Маска, основным кандидатом сейчас является вулканическая равнина Аркадия Планития в северном полушарии Марса.



Город на Марсе / Визуализация SpaceX

Согласно одному из слайдов в презентации, в 2030 – 2031 годах к Марсу могут отправиться уже 100 Starship. А еще через два года – до 500.

Конечная цель – самодостаточный город, способный выжить без связи с Землей. В нем должно жить более миллиона человек, а доставить туда придется миллионы тонн грузов. Маск предполагает, что в будущем к каждому окну запусков между Землей и Марсом будут прилетать и улетать тысячи верхних ступеней Starship – возможно, уже новой версии, высотой 142 метра.

"Это будет нечто невероятное – первый город на другой планете, новый мир. И шанс для марсиан переосмыслить, какой должна быть цивилизация", – подытоживает Маск. Однако озвученные планы, судя по заявлениям многолетней давности, не означают, что через несколько лет эти сроки не перенесут вперед.