Після нетривалого, але гучного занурення в політику Ілон Маск залишає адміністрацію Дональда Трампа зі скандалом і повертається до космосу. Його участь у Білому домі як очільника "департаменту ефективності уряду" (DOGE) завершилася – на тлі критики самого Маска та його бізнесів. Техноуправлінець визнав, що приділив політиці більше часу, ніж слід було.

Відходячи від політичної арени, Маск публічно визнав, що має зосередитися на інженерних проєктах, таких як колонізація Марса через SpaceX, електромобілі Tesla та інновації в галузі робототехніки.

Тепер, звільнений від політичних обов'язків, Маск знову спрямовує свої зусилля на реалізацію амбітної мети – зробити людство "багатопланетарним" видом. Попри нещодавні випробування та невдачі з ракетою Starship, він все ще планує колонізувати Марс. Про останні плани Маска – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Маск планує відправити перші безпілотні кораблі на Марс у 2026 році, а пілотовану місію – у 2028-му. Ці плани свого часу отримали підтримку з боку другої адміністрації Трампа, яка розглядає Марс як наступну велику мету після Місяця. Трамп уже заявляв, що хоче бачити американський прапор на Марсі до кінця свого терміну, що збігається з графіком Маска.

Однак ця співпраця може змінити пріоритети NASA. Замість зосередження на програмі "Артеміда", яка передбачає повернення на Місяць, акцент може зміститися на Марс (хоча Starship Маска має стати робочою конячкою місячної програми). Все це ставить під ризик наукові дослідження Місяця та зокрема плани побудови місячної орбітальної станції Gateway.

Крім того, Білий дім за кілька днів до голосування відкликав номінацію Джареда Айзекмана, союзника Маска, на посаду адміністратора NASA. Цікавий збіг – це сталося після відходу Маска з політики. Тепер адміністрація Трампа шукає іншу людину на високу посаду в NASA.

Дуже важливо, щоб наступний очільник NASA повністю відповідав порядку денному президента Трампа "Америка понад усе", тож незабаром президент Трамп безпосередньо оголосить про заміну,

– заявила речниця Білого дому Ліз Г'юстон.

За словами Г'юстон, наступний керівник NASA "допоможе вивести людство в космос" та сприятиме реалізації плану Трампа "встановити прапор США на Марсі".

SpaceX не втрачає курс на Марс – навіть після чергового вибуху ракети Starship під час випробувань 27 травня.

Важливо! У Starship за плечима дев'ять тестових польотів, останній з яких відбувся 27 травня. Ракета досягла космосу, але незабаром після цього сталася аномалія через витік палива. В результаті SpaceX втратила контроль над ракетою, і вона впала в Індійський океан. Starship – це найпотужніша ракета з-поміж усіх, що будь-коли створювались. Вона складається з двох ступенів: прискорювача Super Heavy та другого ступеня – власне Starship (або просто Ship), висотою 52 метри. Обидва елементи розроблені з урахуванням повної та швидкої багаторазової придатності.



Попередні польоти – сьомий та восьмий, у січні та березні цього року – також завершились невдачею. Ракета вибухала менш ніж за 10 хвилин після старту, а уламки падали в Атлантику.

У своєму новому зверненні після невдалого старту Ілон Маск підтвердив амбіційні плани компанії: вже наступного року вона спробує відправити гігантський космічний корабель до Червоної планети.



Варіації ракетної системи Starship / Візуалізація SpaceX

Прогрес ми вимірюємо за тим, наскільки ми наблизились до створення самодостатньої цивілізації на Марсі,

– сказав Маск у 42-хвилинній презентації, оприлюдненій на X у четвер, 29 травня.

