За даними NASA, у кормовому сегменті модуля "Звєзда" були проведені ремонтні роботи, після чого тиск в модулі почав змінюватися через витік атмосфери, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Пентагон спеціально створив міфологію довкола НЛО: навіщо це знадобилося

Російський екіпаж на борту станції провів огляд внутрішніх поверхонь і обробив деякі підозрілі ділянки герметиком. Вимірювання показали, що сегмент наразі тримає тиск, однак остаточна оцінка стабільності ситуації ще триває.

Відкладення запуску дає NASA та "Роскосмосу" додатковий час для аналізу і прийняття рішення щодо подальших дій. У NASA сподіваються отримати від російських колег конкретні відповіді про стан модуля "Звєзда".

У складі екіпажу Ax-4:

командир місії Пеґґі Вітсон (колишня астронавтка NASA, нині – операційна директорка Axiom Space),

пілот Шубганшу Шукла (Індія),

а також спеціалісти місії Тібор Капу (Угорщина)

і Славош Узнанський-Вішнєвський (Польща).



Екіпаж Axiom-4 / Фото SpaceX

Троє останні, до речі – представники країн, чиї астронавти востаннє літали в космос понад 40 років тому на радянських кораблях.

Ще однією вагомою причиною затримки місії вважається витік рідкого кисню з першого ступеня ракети Falcon 9. Цей ступінь вже використовувався раніше, і витік уперше помітили після його повернення на баржу. Попри проведені ремонти, проблема повторилася вже на стартовому майданчику.

SpaceX продовжує роботу над усуненням несправності. Якщо ж витік збережеться в межах допустимого рівня, буде встановлено систему відведення газу для запобігання аварії. Нову дату запуску місії Ax-4 буде оголошено згодом.