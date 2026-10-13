Революційний комп'ютер на основі ДНК може працювати без постійного живлення

Дослідники з Університету Мейнут в Ірландії створили ДНК-комп'ютер, який склав числа 10 і 3 за 30 секунд. Це надзвичайно довго, порівняно зі звичайними комп'ютерами, проте цей працює на взаємодії молекул у воді, а не на кремнієвому чипі.

Як молекули виконують обчислення

Система також уміє множити й ділити. Але найцікавіше, що для цього їй не потрібне постійне живлення, пише SciTechDaily. Автори називають свою розробку першою у своєму роді та однією з найскладніших і найшвидших молекулярних обчислювальних систем, про які повідомляли досі.

Для створення комп'ютера команда змішала в пробірці краплю води із сіллю, короткі фрагменти ДНК і довшу ДНК-основу, яка виконує роль каркасу. Суміш потрібно лише трохи нагріти, щоб запустити процес, а потім охолодити. Саме під час охолодження відбувається обчислення.

Докторка Абір Ешра, доцентка й комп'ютерна науковиця з Інституту Гамільтона при Університеті Мейнут, проводила багато експериментів. Вона описала, що відбувається всередині рідини.

Крихітна крапля рідини містить мільярди, а іноді й трильйони ниток ДНК. Ці нитки взаємодіють між собою, щоб отримати результат,

– прокоментувала Абір Ешра.

Попри те, що зазвичай обчислення потребують постійного підведення енергії, тут усе влаштовано інакше. Професор Деймієн Вудс з Інституту Гамільтона пояснив, у чому полягає головна ідея.

Молекули взаємодіють, утворюють структуру, і ця структура є відповіддю. Одна з ключових інновацій полягає в тому, що система природним чином знаходить відповідь без потреби в постійному підведенні енергії,

– розповів Деймієн Вудс.

Наскільки швидкий такий комп'ютер

Дослідники запустили десять програм, зокрема 100-бітні обчислення. В одному з експериментів комп'ютер додавав числа приблизно від 11 мільйонів до 34 мільйонів, і на результат йому знадобилося до 14 годин. Система також показала надійність і здатність до повторного використання: вона виконала до 25 різних обчислень поспіль.

З кремнієм за швидкістю ДНК-комп'ютер не змагається, і розробники до цього не прагнуть. Проте серед інших ДНК-комп'ютерів він найшвидший. Ешра є співпершою авторкою дослідження разом із доктором Трістаном Стеріном. Серед співавторів також старший науковий співробітник доктор Константін Еванс і студент-дослідник Джанет Адіо.

Навіщо шукати альтернативу кремнію

Вчені бачать у цій технології потенціал для довготривалого зберігання даних та енергоефективних обчислень. З часом молекулярні системи можуть запрацювати й усередині клітин, наприклад, для виявлення хвороб.

Вудс пояснив, чому команда взялася за інші форми обчислень. Кремнієві комп'ютери споживають дуже багато енергії: в Ірландії 23% електрики йде на обчислення та зберігання даних. За його словами, люди надто довго бачили лише один тип комп'ютера, хоча є й інші приклади навколо нас, зокрема людський мозок.

Дослідження ДНК-обчислень у Мейнуті підтримує грант Європейської інноваційної ради на 4 мільйони євро, який очолює Вудс. Проєкт DISCO (інфраструктура на основі ДНК для зберігання та обчислень) має на меті розробити нові способи обчислювати й зберігати дані за допомогою ДНК-технологій. Сам Вудс називає це фундаментальною наукою без гарантованого прикладного результату і зізнається, що не знає, куди приведе майбутнє.

Роботу вчених опублікував журнал Nature. Її підтримали Європейська дослідницька рада, Європейська інноваційна рада, Science Foundation Ireland і Research Ireland.