Dolby Vision 2 офіційно дебютував на телевізорах – які моделі отримають оновлення першими

Dolby офіційно запустила нове покоління свого HDR-формату. Першими підтримку Dolby Vision 2 отримують телевізори Hisense, причому оновлення покращить не лише новий контент, а й уже наявні фільми та серіали.

Dolby офіційно розпочала поширення Dolby Vision 2 – нового покоління одного з найпопулярніших HDR-форматів для телевізорів. Першими підтримку технології отримують окремі моделі Hisense, а згодом оновлення стане доступним і для телевізорів інших виробників. Про це пише Techradar.

Що змінює Dolby Vision 2 для телевізорів?

Компанія повідомила, що прошивка вже почала поширюватися серед власників сумісних телевізорів Hisense у Північній Америці, Європі та країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону. Повне розгортання оновлення триватиме кілька тижнів.

При цьому нова версія HDR покращує не лише контент, спеціально створений для Dolby Vision 2. За словами Dolby, оновлений механізм обробки зображення забезпечить відчутне покращення і для всіх наявних фільмів та серіалів у форматі Dolby Vision першого покоління.

У компанії зазначають, що такий контент "виглядатиме більш захопливо й реалістично, забезпечуючи значне та миттєве покращення якості зображення".

Які телевізори Hisense отримають оновлення

На першому етапі Dolby Vision 2 стане доступним для телевізорів Hisense 2026 модельного року, які працюють під керуванням Google TV або VIDAA OS.

Першими оновлення отримають:

Hisense UX;

Hisense UR9;

Hisense UR8;

Hisense U7 для ринку США;

Hisense U7 Pro для Європи та інших регіонів.

Усі ці моделі отримають версію Dolby Vision 2 Max.

Dolby поки не назвала повний список інших сумісних телевізорів. Компанія пояснює, що підтримка нової технології залежить від використовуваного процесора. На сьогодні основною платформою є MediaTek Pentonic 800, однак найближчим часом очікується поява нових чипів із підтримкою Dolby Vision 2.

Водночас уже підтверджено, що до кінця року оновлення також отримають окремі моделі TCL і телевізори Philips для європейського ринку. Конкретні терміни їхнього оновлення поки не розкриваються.

Однією з головних особливостей Dolby Vision 2 стала підтримка Content Intelligence. Ця технологія дозволяє творцям контенту додавати для кожної сцени спеціальні інструкції, які допомагають телевізору ще точніше адаптувати зображення під задум режисера. Крім цього, користувачі отримують окремий повзунок інтенсивності Dolby Vision, що дає можливість налаштувати ефект HDR відповідно до особистих уподобань або умов освітлення в кімнаті.

Для телевізорів преміального рівня Dolby Vision 2 Max передбачає ще дві ексклюзивні функції.

Перша – Authentic Motion. Вона покликана зробити рухи на екрані більш кінематографічними, одночасно зменшуючи небажане тремтіння кадру та так званий "ефект мильної опери", який часто виникає через надмірне згладжування руху.

Друга – Light Sense 2. Вона аналізує освітлення приміщення та автоматично коригує параметри зображення, щоб темні сцени залишалися добре помітними навіть у яскраво освітленій кімнаті.

Де вже доступний новий формат

Разом із появою Dolby Vision 2 розширюється і підтримка нового формату серед стримінгових сервісів.

У США першою великою платформою стала Peacock. Також підтримку Dolby Vision 2 підтвердив китайський відеосервіс iQIYI.

Очікується, що перелік сервісів із підтримкою нового HDR-формату поступово збільшуватиметься. Конкуренція між HDR-форматами посилюється

Запуск Dolby Vision 2 відбувся лише через кілька днів після того, як Samsung оголосила про появу підтримки конкуруючого формату HDR10+ Advanced у сервісі Prime Video.

Обидві технології використовують динамічні HDR-метадані для покращення якості зображення, однак виробники продовжують активно розвивати власні екосистеми. Саме тому найближчим часом боротьба між Dolby Vision 2 та HDR10+ Advanced може стати одним із ключових напрямків розвитку сучасних телевізорів і стримінгових платформ.