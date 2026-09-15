Регулювання не буде: Дональд Трамп не вірить у загрозу ШІ та називає її "фейковими новинами"

Президент США Дональд Трамп відкинув занепокоєння щодо безпеки штучного інтелекту, назвавши заклики до суворого контролю "фейковими новинами". Він переконаний, що надмірні обмеження лише завадять технологічному лідерству країни.

Реакція Трампа

Як повідомляє BBC, хвиля занепокоєння піднялася після того, як співзасновник компанії Anthropic Джек Кларк закликав до третьостороннього контролю над технологіями. Експерт висловив застереження щодо ризиків виходу ШІ-моделей з-під контролю людини.

Якщо ситуація продовжуватиметься так, як зараз, у всіх нас є високий шанс загинути,

– прокоментував співзасновник компанії Anthropic Джек Кларк.

Дональд Трамп жорстко розкритикував такі застереження у своїх соціальних мережах, порівнявши їх із політичними маніпуляціями. На його думку, розмови про загрози від даних та обчислювальних центрів лише грають на руку геополітичним конкурентам.

Той, хто опанує технологію штучного інтелекту, стане переможцем,

– заявив президент США Дональд Трамп.

Американський лідер підкреслив, що США зараз випереджають Китай у розробці штучного інтелекту. На його думку, єдиним необхідним захистом для цієї галузі є сильний і розумний президент, а не бюрократичні обмеження.

Як реагують інші гіганти техноіндустрії

Попри позицію Білого дому, побоювання топменеджерів уже вплинули на ринок, змусивши деякі компанії продавати акції. У відповідь на дискусії технологічний гігант Microsoft ініціював розробку нових принципів обмеження для великомасштабних моделей. Керівник напряму Microsoft AI Мустафа Сулейман повідомив телеканалу CNBC про публікацію документа щодо гуманістичного підходу до штучного інтелекту.

Водночас генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї закликав сповільнити темпи розвитку технології та посилити нагляд. Цю ідею підтримали очільник OpenAI Сем Альтман та засновник SpaceXAI Ілон Маск, які погодилися з необхідністю запровадження незалежного моніторингу для безпечного поступу штучного інтелекту.

Висловлювався також колишній дослідник OpenAI Даніель Кокотайло, який займався сценарним плануванням, перш ніж піти у відставку у 2024 році через побоювання, що ризики, пов'язані зі штучним інтелектом, не враховуються належним чином. В ефірі CNN він заявив, що якщо розвиток штучного інтелекту продовжуватиметься безконтрольно, "у нас дійсно буде надрозумний штучний інтелект до кінця десятиліття".

Тим часом в іншому ефірі CNN журналістка у сфері технологій Кара Свішер заявила, що ідея про те, що розробники ШІ можуть регулювати свою діяльність самостійно, є "абсурдною". Їм потрібні закон з боку держави та наглядові органи. Вона також додає, що фірми, що займаються штучним інтелектом, повинні нести кримінальну відповідальність за свою продукцію.