Реакция Трампа

Как сообщает BBC, волна беспокойства поднялась после того, как соучредитель компании Anthropic Джек Кларк призвал к трехстороннему контролю над технологиями. Эксперт выразил опасения относительно рисков выхода ИИ-моделей из-под контроля человека.

Если ситуация будет развиваться так же, как сейчас, у всех нас высокий шанс погибнуть,

– прокомментировал соучредитель компании Anthropic Джек Кларк.

Дональд Трамп резко раскритиковал такие предостережения в своих социальных сетях, сравнив их с политическими манипуляциями. По его мнению, разговоры об угрозах со стороны данных и вычислительных центров лишь играют на руку геополитическим конкурентам.

Тот, кто овладеет технологией искусственного интеллекта, станет победителем,

– заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что США сейчас опережают Китай в разработке искусственного интеллекта. По его мнению, единственной необходимой защитой для этой отрасли является сильный и умный президент, а не бюрократические ограничения.

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Как реагируют другие гиганты технологической индустрии

Несмотря на позицию Белого дома, опасения топ-менеджеров уже повлияли на рынок, заставив некоторые компании продавать акции. В ответ на дискуссии технологический гигант Microsoft инициировал разработку новых принципов ограничения для крупномасштабных моделей. Руководитель направления Microsoft AI Мустафа Сулейман сообщил телеканалу CNBC о публикации документа, посвященного гуманистическому подходу к искусственному интеллекту.

В то же время генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи призвал замедлить темпы развития технологии и усилить надзор. Эту идею поддержали глава OpenAI Сэм Альтман и основатель SpaceXAI Илон Маск, которые согласились с необходимостью внедрения независимого мониторинга для безопасного развития искусственного интеллекта.

Высказался также бывший исследователь OpenAI Даниэль Кокотайло, который занимался сценарным планированием, прежде чем уйти в отставку в 2024 году из-за опасений, что риски, связанные с искусственным интеллектом, не учитываются должным образом. В эфире CNN он заявил, что если развитие искусственного интеллекта будет продолжаться бесконтрольно, "у нас действительно появится сверхразумный искусственный интеллект к концу десятилетия".

Между тем в другом эфире CNN журналистка в сфере технологий Кара Свишер заявила, что идея о том, что разработчики ИИ могут регулировать свою деятельность самостоятельно, является "абсурдной". Им нужны закон со стороны государства и надзорные органы. Она также добавляет, что компании, занимающиеся искусственным интеллектом, должны нести уголовную ответственность за свою продукцию.