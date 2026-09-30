Провідні компанії з галузі штучного інтелекту підписали добровільну угоду про саморегулювання

Президент США Дональд Трамп та керівники провідних технологічних компаній підписали добровільну угоду про саморегулювання у сфері штучного інтелекту. Документ передбачає запровадження внутрішнього аудиту та залучення незалежних експертів для оцінки безпеки нових цифрових систем.

Чотири кроки до самоконтролю та роль аудиторів

На зустрічі у Білому домі очільники IT-гігантів домовилися самостійно стежити за безпекою своїх розробок. Угоду підписали керівник Anthropic Даріо Амодеї, очільник Google Сундар Пічаї, засновник Meta Марк Цукерберг, президент OpenAI Ґреґ Брокман, керівник Nvidia Дженсен Хуанг та засновник компанії SpaceXAI Ілон Маск, пише NPR.

Пакт містить три головні пункти:

створення суворого внутрішнього контролю;

залучення незалежних зовнішніх аудиторів;

заснування спеціальних комітетів у радах директорів для перевірки звітів.

Фінансові інвестиції та реакція місцевих громад

Угода також зачіпає масштабне будівництво дата-центрів по всій країні, на яке компанії витрачають сотні мільярдів доларів. Через зростання споживання електроенергії у багатьох штатах виникли протести місцевих жителів. Для вирішення цього конфлікту технологічні гіганти пообіцяли надавати додаткову фінансову підтримку місцевим школам та знижувати витрати на електроенергію для населення.

Дональд Трамп наголосив, що штучний інтелект створить неймовірне економічне зростання, тому США не збираються гальмувати цей процес.

Я бачу величезне саморегулювання. І вони розуміють, що повинні самі контролювати свою діяльність,

– прокоментував президент США Дональд Трамп.

Глобальне суперництво та застереження експертів

Американська адміністрація розглядає розробку штучного інтелекту як глобальне змагання між США та Китаєм, де не існує другого місця. Попри оптимізм керівництва країни, деякі фахівці висловлюють занепокоєння через відсутність державних обмежень.

Ця технологія несе дуже реальні ризики,

– заявив виконавчий директор Anthropic Даріо Амодеї.

Критики угоди вважають, що добровільні зобов'язання не зможуть захистити громадян від потенційних загроз і витоків даних. На їхню думку, справжній захист суспільства можливий лише через ухвалення чітких законів та юридичну відповідальність розробників.