Четыре шага к самоконтролю и роль аудиторов

На встрече в Белом доме руководители IT-гигантов договорились самостоятельно следить за безопасностью своих разработок. Соглашение подписали глава Anthropic Дарио Амодеи, глава Google Сундар Пичаи, основатель Meta Марк Цукерберг, президент OpenAI Грег Брокман, руководитель Nvidia Дженсен Хуанг и основатель компании SpaceXAI Илон Маск, пишет NPR.

Пакт содержит три основных пункта:

создание строгого внутреннего контроля;

привлечение независимых внешних аудиторов;

создание специальных комитетов в Радах директоров для проверки отчетов.

Финансовые инвестиции и реакция местных сообществ

Соглашение также затрагивает масштабное строительство дата-центров по всей стране, на которое компании тратят сотни миллиардов долларов. Из-за роста потребления электроэнергии во многих штатах возникли протесты местных жителей. Для разрешения этого конфликта технологические гиганты пообещали оказывать дополнительную финансовую поддержку местным школам и снижать расходы на электроэнергию для населения.

Дональд Трамп подчеркнул, что искусственный интеллект обеспечит невероятный экономический рост, поэтому США не собираются тормозить этот процесс.

Я вижу огромную саморегуляцию. И они понимают, что должны сами контролировать свою деятельность,

– прокомментировал президент США Дональд Трамп.

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Глобальное соперничество и предостережения экспертов

Американская администрация рассматривает разработку искусственного интеллекта как глобальное соперничество между США и Китаем, в котором второго места не существует. Несмотря на оптимизм руководства страны, некоторые специалисты выражают обеспокоенность из-за отсутствия государственных ограничений.

Эта технология несет в себе весьма реальные риски,

– заявил исполнительный директор Anthropic Дарио Амодеи.

Критики соглашения считают, что добровольные обязательства не смогут защитить граждан от потенциальных угроз и утечек данных. По их мнению, настоящая защита общества возможна только через принятие четких законов и установление юридической ответственности разработчиков.