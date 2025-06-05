Люди можуть стати "м'ясними роботами" для штучного інтелекту – попереджають дослідники Anthropic

Дослідники лабораторії Anthropic висловили побоювання, що в близькому майбутньому люди можуть перетворитися на своєрідних "м'ясних роботів", якими керуватимуть системи штучного інтелекту.

У нещодавньому інтерв’ю з ШІ-подкастером Дваркішом Пателем дослідники Шолто Дуглас і Трентон Бріккен обговорили потенційно похмурі сценарії, які відкриваються внаслідок розвитку технологій, над якими вони самі й працюють, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Терапевтичний чат-бот порадив колишньому наркозалежному трохи метамфетаміну "як нагороду"

Дуглас, який донедавна працював у Google DeepMind, зазначив, що впродовж найближчих двох-п’яти років може відбутися значне скорочення білих комірців – навіть якщо алгоритмічний прогрес зупиниться.

Бріккен, зі свого боку, змалював ще радикальнішу картину майбутнього, в якому штучний інтелект опанує все, окрім фізичних завдань, що вимагають безпосередньої участі людей.

Це майбутнє, в якому люди носять AirPods і окуляри, а десь є робот-наглядач, який через камери керує людиною, просто вказуючи, що їй робити,

– сказав Бріккен.

За його словами, у такому світі "люди фактично стануть м'ясними роботами".

Дуглас намагався трохи згладити заяву колеги, зауваживши, що не обов’язково ШІ прагнутиме саме такого. Проте він визнав, що наступне десятиліття буде для людства вкрай складним.

У нових умовах цінність людської праці визначатиметься здатністю виконувати ті фізичні дії, які штучний інтелект не може виконати самостійно.

Повне інтерв'ю з дослідниками Anthropic:

Штучний інтелект серйозно міняє звичний темп та стиль життя. Наприклад вже зараз ШІ витісняє молодь у США на ринку праці змушуючи їх пристосовуватися і шукати нові напрямки. Експерти попереджають, що ці зміни несуть довготривалі наслідки для економіки та суспільства.