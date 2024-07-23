Глава OpenAI Сем Альтман роками таємно роздавав людям дармові гроші: що він задумав

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман протягом кількох років непомітно фінансував універсальний базовий дохід для групи людей у рамках дослідження. Він хотів дізнатися, наскільки добре така схема буде працювати й чи можна її ввести у більших масштабах – наприклад, у цілій країні. Тепер з'явилися результати експерименту.

Що таке безумовний дохід і до чого тут Сем Альтман

Ідея безумовного базового доходу полягає в тому, що кожен громадянин країни отримує від держави щомісячну грошову виплату, яка не залежить від наявності роботи, соціального статусу, будь-яких дій людини чи інших умов. Таким чином людина отримує з бюджету дармові гроші просто за те, що вона є громадянином країни.

Дивіться також Учені назвали нову дату, коли населення Землі досягне піку, після чого почне різко зменшуватись

Ми вже маємо кілька прикладів схожих експериментів. У 2017-2019 роках такий проводила Фінляндія, у 2021 свій почала Німеччина, згодом долучилася Канада і навіть Кенія, котра провела найдовші випробування – від 2 до 12 років, залежно від соціальної групи. Пропонували запровадити базовий безумовний дохід і в Швейцарії, але жителі під час референдуму проголосували проти такої ініціативи.

Некомерційна організація Альтмана OpenResearch, яка проводила дослідження, у своєму звіті повідомила про деякі інтригуючі, хоча й неоднозначні, результати.

Ми спостерігаємо значне зниження рівня стресу, психічних розладів і продовольчої незахищеності протягом першого року, але ці ефекти зникають на другий і третій роки програми. Гроші самі по собі не можуть вирішити такі проблеми, як хронічні захворювання, відсутність догляду за дітьми або висока вартість житла,

– пояснюється у звіті.

Дослідницька організація зареєструвала 3 000 осіб у Техасі та Іллінойсі, які мали дохід нижче 28 000 доларів на рік. Третина з них отримувала 1000 доларів на місяць, тоді як інші дві третини виступали контрольною групою, отримуючи лише 50 доларів. Виплати відбувалися протягом трьох років.

Результати

За даними OpenResearch, витрати осіб, які отримували більші виплати, зросли приблизно на 310 доларів на місяць . Більша частина цих грошей йшла на оренду житла, їжу та транспорт, але ця група також допомагала іншим, хто потребував допомоги більше, ніж контрольна група.

. Більша частина цих грошей йшла на оренду житла, їжу та транспорт, але ця група також допомагала іншим, хто потребував допомоги більше, ніж контрольна група. Дослідники також виявили, що учасники групи, які отримували тисячу доларів, на 20 відсотків зменшили кількість "проблемного пияцтва" та на 53 відсотки зменшили вживання рецептурних знеболювальних, які їм не призначалися.

Ці результати не є несподіваними, адже багато досліджень показали подібні результати. Однак наразі важко уявити політичну волю для їхнього широкомасштабного впровадження, принаймні в більшості країн світу.