Інтернет майбутнього: вчені досягли неймовірної швидкості передачі даних

Учені досягли найвищої на сьогодні швидкості передачі даних — в 1,6 мільйона разів більше, ніж домашній широкосмуговий зв'язок. Це вже другий у цьому році рекорд, і він перевищив попередній показник на цілих 25 відсотків.

Деталі рекорду

Згідно зі звітом, швидкість передачі даних через оптоволокно сягнула 402 терабіт на секунду. Задля цього показника вчені з Астонського університету у Великій Британії задіяли всі діапазони довжин хвиль, що доступні в комерційних волоконно-оптичних кабелях, тоді як у більшості таких з'єднань беруть участь зазвичай лише один або два діапазони.

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Новий рекорд перевищує попередній, встановлений тією ж групою вчених у березні. У попередніх експериментах вони досягли швидкості в 301 терабіт на секунду, використовуючи чотири з шести діапазонів довжин хвиль.

Цей висновок може допомогти збільшити пропускну здатність одного волокна, щоб світ отримав більш високопродуктивну систему. Очікується, що нещодавно розроблена технологія зробить значний внесок у розширення пропускної здатності оптичної інфраструктури зв'язку, оскільки попит на майбутні послуги передачі даних стрімко зростає,

– каже Ян Філліпс, викладач електроніки та комп'ютерної інженерії в Астонському університеті.

Для досягнення нового рекорду дослідницька група побудувала першу в світі оптичну систему передачі, яка охоплює всі шість діапазонів довжин хвиль, що використовуються у волоконно-оптичному зв'язку, в тому числі O, E, S, C, L і U. Вони належать до різних ділянок інфрачервоного діапазону електромагнітного спектра, що лежать в межах від 1260 до 1675 нанометрів. Для порівняння, видиме світло знаходиться в діапазоні від 400 до 700 нанометрів.

Більшість сучасних комерційних волоконно-оптичних з'єднань передають дані, використовуючи частини С-діапазону та L-діапазону, оскільки це найбільш стабільні сегменти, а це означає, що найменша кількість даних втрачається під час передачі. Але зростаюче навантаження мережі означає, що одного дня ці діапазони будуть перенасичені, тож нам потрібно буде використовувати нові діапазони, зазначають дослідники у своєму звіті.

У минулому S-діапазон, що прилягає до C-діапазону, вже використовувався для посилення передачі даних.

Пізніше до них долучили частину Е-діапазону. Зазвичай втрата даних при передачі в цьому діапазоні зростає до надзвичайно високого рівня – в п'ять разів. Це пов'язано з тим, що оптоволоконні кабелі вразливі до впливу молекул гідроксилу (OH) в землі, які можуть потрапляти в трубки й порушувати з'єднання.

Тепер вчені залучили діапазони О та U, створивши пристрій для посилення сигналів останнього і використавши вже існуючі підсилювачі для першого.

Найцікавіше, що цих швидкостей досягли на стандартних комерційно доступних волоконно-оптичних кабелях. Це означає, що не потрібно буде встановлювати спеціалізовані кабелі, щоб використовувати ці швидкості. Однак не слід очікувати, що швидший інтернет з'явиться вже найближчим часом.