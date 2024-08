На конкурсі елегантних автомобілів Pebble Beach уперше перемогла нереставрована машина

Щороку в рамках автомобільного тижня у Монтереї проходить конкурс Pebble Beach Concours d'Elegance, на якому старовинні автомобілі змагаються за звання найелегантнішої машини. Зазвичай головний приз завжди діставався якійсь із відреставрованих машин, яка пройшла через процес відновлення до свого початкового вигляду. Але цього разу на нас чекав сюрприз.

Хто переміг

Лідером, який отримав найпрестижнішу нагороду у сфері класичних автомобілів Best of Show став Bugatti Type 59 Sports 1934 року випуску. Його конкурентами були купе Talbot-Lago T26 Grand Sport Saoutchik Fastback Coupé 1948 року, Packard 1108 Twelve LeBaron Sport Phaeton 1934 року і концепт Lancia Stratos HF Zero 1970 року.

Дивіться також Останні власники вінтажного Volkswagen Beetle встановили в салоні кавоварку

З 2001 року на Pebble існують класи для таких невідреставрованих автомобілів, причому класи збереження тепер розділені на довоєнні та післявоєнні категорії. З перемогою Bugatti ми нарешті починаємо бачити, що конкурс еволюціонує від гіперреставрованих довоєнних автомобілів, які завжди були в центрі уваги. Цей Type 59 теж довоєнний, але це зовсім не той автомобіль, який ми звикли бачити переможцем.

Свого часу Bugatti побудувала всього п'ять моделей Type 59. Засновник компанії Етторе Бугатті продав чотири з них, а цю залишив собі після того, як вона виграла Гран-прі Бельгії 1934 року й посіла третє місце в Монако. Він зняв нагнітач з рядного 8-циліндрового двигуна і встановив на Type 59 новий двомісний спортивний кузов і мотоциклетні крила, після чого він був зареєстрований як Type 57 і виграв низку перегонів у 1937 році.

Потім автомобіль придбав король Бельгії Леопольд III і перефарбував його в чорний колір з жовтою бельгійською смугою, який він зберіг і сьогодні.

У 2020 році Gooding & Co продала цей Type 59 за трохи більше ніж 12 мільйонів доларів.



Bugatti Type 59 Sports 1934 року випуску / Фото Daniel Golson/Jalopnik

Type 59 випередив 214 автомобілів з 16 країн, але це не єдина нагорода, яку він привіз додому. Він також посів перше місце в класі довоєнної збереженості й отримав нагороду Центру автомобільних досліджень у Стенфорді (CARS) за автомобільні інновації. За кількістю перемог у конкурсі Best of Show Bugatti зрівнявся з Mercedes-Benz – по десять перемог у кожного.

Я дуже радий за машину, дуже радий за Bugatti. Цей автомобіль неймовірний. За ним стільки історії — один з найуспішніших Bugatti за всі часи, і перемога на ньому багато значить для мене. Вперше перемагає швейцарець, вперше перемагає європеєць, вперше перемагає збереження [а не реставрація]. Важливо, що консервація також отримує визнання, тому що автомобіль може бути оригінальним лише один раз. І вона так гарно їздить,

– каже Фріц Буркард, нинішній власник машини.



Bugatti Type 59 Sports 1934 року випуску / Фото Daniel Golson/Jalopnik



Bugatti Type 59 Sports 1934 року випуску / Фото Daniel Golson/Jalopnik



Bugatti Type 59 Sports 1934 року випуску / Фото Daniel Golson/Jalopnik

Шукаєте авто на кожен день? SUZUKI Vitara Hybrid 2024 року стане чудовим вибором. Цей кросовер з адаптивним круїз-контролем, системами моніторингу сліпих зон, автоматичного гальмування та економною витратою пального. Важливо, що зараз він продається зі знижкою до 86 000 грн.