Китайські вчені знайшли скам'янілості перших тварин зі скелетом: як вони виглядали

У Китаї знайдено скам'янілості віком понад 500 мільйонів років зі збереженими м'якими тканинами, кишківником і ротовим апаратом. Унікальна знахідка розповіла, який вигляд мали перші тварини зі скелетом.

Винятково добре збережена скам'янілість виявлена в провінції Юньнань у Китаї. Вона проливає світло на багатовікову загадку еволюції життя на Землі.

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Про що дізналися вчені

Перші тварини з твердим скелетом раптово з'являються в літописі скам'янілостей близько 550-520 мільйонів років тому під час Кембрійського вибуху. Багато з них являють собою прості порожнисті трубки довжиною від декількох міліметрів до багатьох сантиметрів. Однак, як насправді виглядали ці тварини, було майже невідомо, тому що від них не збереглися м'які тканини. Нова знахідка скам'янілостей віком 514 мільйонів років – це аж чотири приклади Gangtoucunia aspera з неушкодженими м'якими тканинами, включно з кишківником і ротовим апаратом.



Gangtoucunia aspera / Фото University of Oxford/Luke Parry and Guangxu Zhang

Як пояснюють дослідники, у цього виду був рот, довкола якого виростали гладкі нерозгалужені щупальця довжиною близько 5 міліметрів.

Цілком імовірно, вони використовувалися, щоб вжалити та зловити здобич, наприклад, дрібних членистоногих.

Скам'янілості також показують, що Gangtoucunia мала кишківник, відкритий тільки з одного кінця – тварина випорожнювалася звідти ж, куди їла. Цей кишківник розділений на внутрішні порожнини, які заповнювали трубку по всій довжині.

Із зовнішнього боку Gangtoucunia була гладкою, а жила вона, прикріпившись до поверхні.

Gangtoucunia aspera / Фото University of Oxford/Luke Parry and Guangxu Zhang



Gangtoucunia aspera / Фото University of Oxford/Luke Parry and Guangxu Zhang

Деякі з цих рис можна зустріти й сьогодні – у медуз, анемонів та їхніх близьких родичів кнідарій.

Дослідження показує, що Gangtoucunia була однією з перших тварин, хто побудував твердий скелет. Трубка цієї простої істоти була зроблена з фосфату кальцію, твердого мінералу, з якого складаються наші власні зуби та кістки.