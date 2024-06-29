Учений розгледів алфавіт втраченої цивілізації на фотографії, яку знайшов у соцмережі X

Дослідник мов Жоан Феррер і Джане переглядав контент в інтернеті, коли помітив дещо дуже знайоме. Це були стародавні літери, вигравірувані на сланцевій плиті, фотографію якої опублікували археологи. Самі ж вони в той момент думали, що табличка зображує лише воїнів, оскільки ще не встигли як слід її вивчити. Стародавні букви були скоріше схожі на випадкові подряпини.

Послідовність літер, знайдена в Іспанії, належить до стародавнього алфавіту. Напис на плиті тісно пов'язаний з фінікійським письмом, яке мало величезний вплив на пізніші системи письма, включаючи латину, іспанську та англійську мови. Дослідники сподіваються, що ця знахідка розширить їхнє розуміння писемності процвітаючої доримської цивілізації. До цього часу були знайдені лише неповні або погано датовані зразки.

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Деталі знахідки

Жоан Феррер і Джане – програміст із Барселони, який також досліджує стародавні мови в Університеті Барселони. Він переглядав фото з археологічних розкопок у Касас-дель-Туруньюело на півдні Іспанії. Це місце, датоване п'ятим століттям до нашої ери, є одним із кількох, пов'язаних з Тартессом, стародавнім містом і однойменною державою, що існувала у південній Іспанії у II-I тисячоліттях до нашої ери. Ця цивілізація виникла в результаті культурного обміну між корінними жителями Піренейського півострова і фінікійськими поселенцями, які прибули туди близько 10 століття до нашої ери.

Давньогрецькі тексти згадують про існування міста під назвою Тартесс, яке, як показують нещодавні знахідки, було складною культурою з приголомшливим матеріальним багатством завдяки великій кількості заліза, срібла й золота в регіоні. Ця цивілізація загадково зникла наприкінці 5 століття до нашої ери.



Тартесс і залежні від нього території / Фото Wikimedia

Касас-дель-Туруньюело, вперше розкопане у 2015 році, має великий храм, який, на думку експертів, був навмисно спалений і похований як частина церемоніального ритуалу. За словами археологів, глина, яку використовували для поховання, запечатала місце, зберігши його вміст у хорошому стані.

Під час цьогорічних розкопок археологи знайшли майже квадратний камінь, на якому були вигравірувані воїни, а також геометричні фігури, обличчя та інші позначки. За словами співкерівниці розкопок Естер Родрігес Гонсалес з Археологічного інституту Мериди в Іспанії, схоже, це була дощечка для ескізів ремісника або учня.



Табличка з написами / Фото Spain’s National Research Council

На фотографії, яку побачив Жоан Феррер і Джане, було висвітлено силуети воїнів, але він помітив дещо більше.

Як тільки я побачив дошку, моє око відразу ж звернулося до одного символу,

– каже він.

Це була палеоіспанська версія великої літери "i", яку, за його словами, неможливо сплутати ні з чим іншим. Він написав археологам, які надіслали йому зображення з високою роздільною здатністю. Феррер зміг розгледіти одразу 15 символів і натяки на більшу кількість літер, для ідентифікації яких знадобляться спеціальні методи візуалізації. Нижня частина дощечки, яка потенційно може містити додаткові символи, на жаль, відсутня. Феррер вважає, що на дощечці могло бути до 32 символів.

Феррера вже запросили до співпраці у дослідженні символів.



Воїни, які були виділені на постобробці археологами / Фото Естер Родрігес Гонсалес/CSIC

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На території, яка, як вважається, колись була частиною Тартессу, було знайдено лише два алфавітні написи: один з 27 символів, але погано датований, а інший — зі збереженими лише кількома символами.

Цей новий зразок добре датований і підтверджує грамотність мешканців Касас-дель-Туруньюело у 5 столітті до нашої ери, пояснює Хосе Анхель Замора Лопес, експерт з походження алфавітного письма в Інституті середземноморських і близькосхідних мов і культур у Мадриді.



Аналіз плити виявив додаткові літери, окреслені зеленим кольором / Фото CSIC

Вивчення символів буде особливо корисним для відстеження мовної та культурної еволюції цих територій. Дослідники не впевнені, чи використовувалася однакова система письма на всій території Тартессу, чи існували регіональні варіації. Як і два інші приклади, цей алфавіт походить від фінікійського 22-літерного алфавіту, але має унікальні варіації, які можуть показати, як він еволюціонував від попередніх версій.

Оскільки різні звуки та нові символи зазвичай розміщувалися в кінці алфавітного напису, або абецедарі, відсутній шматок шиферної плити може бути особливо цікавим.

Археологи, яким допомагає Феррер, планують повторно дослідити всі фрагменти, зібрані під час розкопок, в надії знайти більше написів, або, можливо, навіть втрачений фрагмент цієї таблички.