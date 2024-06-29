Ученый разглядел алфавит утраченной цивилизации на фотографии, которую нашел в соцсети X

Исследователь языков Жоан Феррер и Джане просматривал контент в интернете, когда заметил кое-что очень знакомое. Это были древние буквы, выгравированные на сланцевой плите, фотографию которой опубликовали археологи. Сами же они в тот момент думали, что табличка изображает лишь воинов, поскольку еще не успели как следует ее изучить. Древние буквы были скорее похожи на случайные царапины.

Последовательность букв, найденная в Испании, принадлежит к древнему алфавиту. Надпись на плите тесно связана с финикийским письмом, которое оказало огромное влияние на более поздние системы письма, включая латынь, испанский и английский языки. Исследователи надеются, что эта находка расширит их понимание письменности процветающей доримской цивилизации. К этому времени были найдены лишь неполные или плохо датированные образцы.

Смотрите также Самое старое в мире вино оказалось с примесями человеческих останков

Детали находки

Жоан Феррер и Джане – программист из Барселоны, который также исследует древние языки в Университете Барселоны. Он просматривал фото с археологических раскопок в Касас-дель-Туруньюэло на юге Испании. Это место, датированное пятым веком до нашей эры, является одним из нескольких, связанных с Тартессом, древним городом и одноименным государством, существовавшим в южной Испании во II-I тысячелетиях до нашей эры. Эта цивилизация возникла в результате культурного обмена между коренными жителями Пиренейского полуострова и финикийскими поселенцами, прибывшими туда около 10 века до нашей эры.

Древнегреческие тексты упоминают о существовании города под названием Тартесс, который, как показывают недавние находки, был сложной культурой с потрясающим материальным богатством благодаря большому количеству железа, серебра и золота в регионе. Эта цивилизация загадочно исчезла в конце 5 века до нашей эры.



Тартесс и зависимые от него территории / Фото Wikimedia

Касас-дель-Туруньюэло, впервые раскопано в 2015 году, имеет большой храм, который, по мнению экспертов, был намеренно сожжен и похоронен как часть церемониального ритуала. По словам археологов, глина, которую использовали для захоронения, запечатала место, сохранив его содержимое в хорошем состоянии.

Во время нынешних раскопок археологи нашли почти квадратный камень, на котором были выгравированы воины, а также геометрические фигуры, лица и другие отметки. По словам соруководительницы раскопок Эстер Родригес Гонсалес из Археологического института Мериды в Испании, похоже, это была дощечка для эскизов ремесленника или ученика.



Табличка с надписями / Фото Spain's National Research Council

На фотографии, которую увидел Жоан Феррер и Джане, были освещены силуэты воинов, но он заметил нечто большее.

Как только я увидел доску, мой глаз сразу же обратился к одному символу,

– говорит он.

Это была палеоиспанская версия большой буквы "i", которую, по его словам, невозможно спутать ни с чем другим. Он написал археологам, которые прислали ему изображение с высоким разрешением. Феррер смог разглядеть сразу 15 символов и намеки на большее количество букв, для идентификации которых понадобятся специальные методы визуализации. Нижняя часть дощечки, которая потенциально может содержать дополнительные символы, к сожалению, отсутствует. Феррер считает, что на дощечке могло быть до 32 символов.

Феррера уже пригласили к сотрудничеству в исследовании символов.



Воины, которые были выделены на постобработке археологами / Фото Эстер Родригес Гонсалес/CSIC

Смотрите также На древнем папирусе нашли описание детского чуда Иисуса

На территории, которая, как считается, когда-то была частью Тартесса, было найдено только две алфавитные надписи: одна из 27 символов, но плохо датирована, а другой - с сохранившимися лишь несколькими символами.

Этот новый образец хорошо датирован и подтверждает грамотность жителей Касас-дель-Туруньюэло в 5 веке до нашей эры, объясняет Хосе Анхель Замора Лопес, эксперт по происхождению алфавитного письма в Институте средиземноморских и ближневосточных языков и культур в Мадриде.



Анализ плиты обнаружил дополнительные буквы, очерченные зеленым цветом / Фото CSIC

Изучение символов будет особенно полезным для отслеживания языковой и культурной эволюции этих территорий. Исследователи не уверены, использовалась ли одинаковая система письма на всей территории Тартесса, или существовали региональные вариации. Как и два других примера, этот алфавит происходит от финикийского 22-буквенного алфавита, но имеет уникальные вариации, которые могут показать, как он эволюционировал от предыдущих версий.

Поскольку различные звуки и новые символы обычно размещались в конце алфавитной надписи, или абецедари, отсутствующий кусок шиферной плиты может быть особенно интересным.

Археологи, которым помогает Феррер, планируют повторно исследовать все фрагменты, собранные во время раскопок, в надежде найти больше надписей, или, возможно, даже потерянный фрагмент этой таблички.