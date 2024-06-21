Секретный ингредиент
Урну нашли в гробнице в Кармоне, на юге Испании, в 2019 году, но результаты археохимического исследования жидкости внутри опубликовали только сейчас. Команда подтвердила, что загадочная жидкость была вином, определив в ее составе полифенолы, которые являются биомаркерами, содержащихся в винах.
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Всего было обнаружено семь полифенолов, которые присутствуют в современных винодельческих регионах Испании. Но отсутствующий полифенол под названием сиринговая кислота заставил команду сделать вывод, что вино в свое время было белым. Красный оттенок ему придали выдержка и пепел, оставшийся после кремации человека.
Уровень рН жидкости составлял 7,5, что гораздо выше, чем у вин, производящихся в этом регионе сегодня. Авторы говорят, что такой уровень рН, вероятно, объясняется "сильным гниением потенциального вина, каким оно когда-то было". В общем, минеральный профиль жидкости был похож на хересные вина из Хереса, что в Андалусии, а также на несколько видов вин фино.
Верхняя часть стеклянной банки, содержащей старинное жидкое вино / Фото Daniel Cosano
В вине также обнаружили большее содержание калия, чем в современных винах. Исследователи утверждают, что это может быть связано с наличием кремированных останков в урне. Это фактически делает эту емкость погребальной, хотя неясно, какая доля пепла там содержится.
Согласно сообщению Университета Кордовы, останки в урне были мужскими, но определили они это не с помощью химического анализа. Дело в том, что в Древнем Риме женщинам запрещалось пить вино, и это гендерное разделение сохранилось и в римской Испании. Кроме того, в мавзолее также была найдена урна с женскими останками, но в ней не было вина. Вместо жидкости в этой урне было несколько янтарных камней, флакончик духов и остатки шелковых тканей.
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Важно, что это самое старое жидкое вино, которое когда-либо было найдено. Это не означает, что его можно пить, но оно по крайней мере осталось жидким. Ученым известно много старых археологических находок, связанных с вином, в которых алкогольные жидкости обычно высыхают, оставляя только винные соединения. Именно так произошло в 2017 году, когда другая команда ученых нашла древнейшие свидетельства виноделия в 8 000-летних фрагментах керамики из Грузии. Люди изготавливали вино еще задолго до римских времен, но редко когда материал оставался влажным в течение тысячелетий.