ТОП-3 запросов 2024 года

Первое место в общем рейтинге занял запрос "График отключения света", что отражает устойчивый интерес к энергетической ситуации в стране и регулярным отключениям электроэнергии в результате российских обстрелов.

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На втором месте – "Евро 2024", главное спортивное событие года, которое традиционно привлекает внимание футбольных болельщиков.

Замкнул тройку лидеров "Сырский" – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, который стал одной из самых обсуждаемых персон года.

Среди других популярных запросов также были:

  • Олимпийские игры 2024 – главное спортивное событие года в мире.
  • Пасха 2024 – традиционный украинский праздник, вызывающий ежегодный всплеск поисковых запросов.
  • Усик – украинский боксер Александр Усик, который в этом году участвовал в выдающихся поединках.
  • Ирина Фарион – украинский общественный деятель и политик, которая стала жертвой убийцы.
  • Суджа – город в России, который стал объектом повышенного интереса со стороны украинцев из-за успешной операции украинских войск в Курской области.
  • 20 дней в Мариуполе – документальный фильм о российской осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. В этом году он получил премию "Оскар" за лучший документальный полнометражный фильм
  • Евровидение 2024 – ежегодный музыкальный конкурс, традиционно пользуется большой популярностью среди украинцев.

Главные персоны года

В 2024 году наибольший интерес украинцев был сосредоточен на таких личностях:

  • Александр Сырский
  • Александр Усик
  • Дональд Трамп
  • Камала Харрис
  • Клавдия Петровна

Популярные фильмы 2024 года

  • "20 дней в Мариуполе"
  • "Мыслями наизнанку 2"
  • "Дюна 2"
  • "Солтберн"
  • "Субстанция"
  • "Конотопская ведьма"

Что покупали украинцы в 2024 году

Энергетический кризис и подготовка к возможным отключениям электроэнергии значительно повлияли на потребительские интересы. Главными запросами года в категории покупок стали:

  • Экофлоу
  • Зарядные станции
  • Солнечные панели
  • Инвертор

Кроме энергетических товаров, украинцы активно интересовались:

  • Дубайским шоколадом
  • Сквиш лапка
  • Айфон 16

Вопросы, которые чаще всего интересовали украинцев

Запросы вроде "что такое..." обычно связаны с новыми терминами или изменениями в законодательстве. В 2024 году самыми популярными были:

  • Что такое МСЭК
  • Что такое РЭБ
  • Что такое терриконы
  • Что такое очереди отключения света

Потери 2024 года: кого упоминали чаще всего

Украинцы также активно искали информацию об известных лицах, которые ушли из жизни. В 2024 году больше всего запросов было о:

  • Ирине Фарион
  • Алексее Навальном
  • Алене Делоне

В список также вошли имена украинских и иностранных деятелей:

  • Анастасия Заворотнюк
  • Александр Масляков
  • Вячеслав Узелков
  • Виталий Белоножко
  • Богдан Сташкив

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Рейтинг запросов года составляется на основе того, популярность каких поисковых запросов в различных категориях выросла больше всего за год. В результате анализа и подсчета тех или иных запросов такой рейтинг наглядно демонстрирует, какие тенденции поиска и чем больше всего интересуются люди именно сегодня.