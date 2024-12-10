ТОП-3 запросов 2024 года
Первое место в общем рейтинге занял запрос "График отключения света", что отражает устойчивый интерес к энергетической ситуации в стране и регулярным отключениям электроэнергии в результате российских обстрелов.
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На втором месте – "Евро 2024", главное спортивное событие года, которое традиционно привлекает внимание футбольных болельщиков.
Замкнул тройку лидеров "Сырский" – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, который стал одной из самых обсуждаемых персон года.
Среди других популярных запросов также были:
- Олимпийские игры 2024 – главное спортивное событие года в мире.
- Пасха 2024 – традиционный украинский праздник, вызывающий ежегодный всплеск поисковых запросов.
- Усик – украинский боксер Александр Усик, который в этом году участвовал в выдающихся поединках.
- Ирина Фарион – украинский общественный деятель и политик, которая стала жертвой убийцы.
- Суджа – город в России, который стал объектом повышенного интереса со стороны украинцев из-за успешной операции украинских войск в Курской области.
- 20 дней в Мариуполе – документальный фильм о российской осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. В этом году он получил премию "Оскар" за лучший документальный полнометражный фильм
- Евровидение 2024 – ежегодный музыкальный конкурс, традиционно пользуется большой популярностью среди украинцев.
Главные персоны года
В 2024 году наибольший интерес украинцев был сосредоточен на таких личностях:
- Александр Сырский
- Александр Усик
- Дональд Трамп
- Камала Харрис
- Клавдия Петровна
Популярные фильмы 2024 года
- "20 дней в Мариуполе"
- "Мыслями наизнанку 2"
- "Дюна 2"
- "Солтберн"
- "Субстанция"
- "Конотопская ведьма"
Что покупали украинцы в 2024 году
Энергетический кризис и подготовка к возможным отключениям электроэнергии значительно повлияли на потребительские интересы. Главными запросами года в категории покупок стали:
- Экофлоу
- Зарядные станции
- Солнечные панели
- Инвертор
Кроме энергетических товаров, украинцы активно интересовались:
- Дубайским шоколадом
- Сквиш лапка
- Айфон 16
Вопросы, которые чаще всего интересовали украинцев
Запросы вроде "что такое..." обычно связаны с новыми терминами или изменениями в законодательстве. В 2024 году самыми популярными были:
- Что такое МСЭК
- Что такое РЭБ
- Что такое терриконы
- Что такое очереди отключения света
Потери 2024 года: кого упоминали чаще всего
Украинцы также активно искали информацию об известных лицах, которые ушли из жизни. В 2024 году больше всего запросов было о:
- Ирине Фарион
- Алексее Навальном
- Алене Делоне
В список также вошли имена украинских и иностранных деятелей:
- Анастасия Заворотнюк
- Александр Масляков
- Вячеслав Узелков
- Виталий Белоножко
- Богдан Сташкив
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Рейтинг запросов года составляется на основе того, популярность каких поисковых запросов в различных категориях выросла больше всего за год. В результате анализа и подсчета тех или иных запросов такой рейтинг наглядно демонстрирует, какие тенденции поиска и чем больше всего интересуются люди именно сегодня.