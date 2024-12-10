ТОП-3 запитів 2024 року

Перше місце у загальному рейтингу посів запит "Графік відключення світла", що відображає стійкий інтерес до енергетичної ситуації в країні та регулярних відключень електроенергії внаслідок російських обстрілів.

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На другому місці – "Євро 2024", головна спортивна подія року, яка традиційно привертає увагу футбольних уболівальників.

Замкнув трійку лідерів "Сирський" – головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який став однією з найобговорюваніших персон року.

Серед інших популярних запитів також були:

  • Олімпійські ігри 2024 – головна спортивна подія року у світі.
  • Пасха 2024 – традиційне українське свято, що викликає щорічний сплеск пошукових запитів.
  • Усик – український боксер Олександр Усик, який цього року брав участь у визначних поєдинках.
  • Ірина Фаріон – українська громадська діячка та політик, яка стала жертвою вбивці.
  • Суджа – місто в Росії, яке стало об'єктом підвищеного інтересу з боку українців через успішну операцію українських військ в Курській області.
  • 20 днів у Маріуполі – документальний фільм про російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ до України. Цьогоріч він отримав премію "Оскар" за найкращий документальний повнометражний фільм
  • Євробачення 2024 – щорічний музичний конкурс, що традиційно має велику популярність серед українців.

Головні персони року

У 2024 році найбільший інтерес українців був зосереджений на таких особистостях:

  • Олександр Сирський
  • Олександр Усик
  • Дональд Трамп
  • Камала Гарріс
  • Клавдія Петрівна

Популярні фільми 2024 року

  • "20 днів у Маріуполі"
  • "Думками навиворіт 2"
  • "Дюна 2"
  • "Солтберн"
  • "Субстанція"
  • "Конотопська відьма"

Що купували українці у 2024 році

Енергетична криза та підготовка до можливих відключень електроенергії значно вплинули на споживчі інтереси. Головними запитами року в категорії покупок стали:

  • Екофлоу
  • Зарядні станції
  • Сонячні панелі
  • Інвертор

Крім енергетичних товарів, українці активно цікавилися:

  • Дубайським шоколадом
  • Сквіш лапка
  • Айфон 16

Питання, які найчастіше цікавили українців

Запити на кшталт "що таке..." зазвичай пов’язані з новими термінами або змінами в законодавстві. У 2024 році найпопулярнішими були:

  • Що таке МСЕК
  • Що таке РЕБ
  • Що таке терикони
  • Що таке черги відключення світла

Втрати 2024 року: кого згадували найчастіше

Українці також активно шукали інформацію про відомих осіб, які пішли з життя. У 2024 році найбільше запитів було про:

  • Ірину Фаріон
  • Олексія Навального
  • Алена Делона

До списку також увійшли імена українських та іноземних діячів:

  • Анастасія Заворотнюк
  • Олександр Масляков
  • В’ячеслав Узелков
  • Віталій Білоножко
  • Богдан Сташків

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Рейтинг запитів року складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік. В результаті аналізу та підрахунку тих чи інших запитів такий рейтинг наочно демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні.