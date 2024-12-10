ТОП-3 запитів 2024 року

Перше місце у загальному рейтингу посів запит "Графік відключення світла", що відображає стійкий інтерес до енергетичної ситуації в країні та регулярних відключень електроенергії внаслідок російських обстрілів.

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На другому місці – "Євро 2024", головна спортивна подія року, яка традиційно привертає увагу футбольних уболівальників.

Замкнув трійку лідерів "Сирський" – головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який став однією з найобговорюваніших персон року.

Серед інших популярних запитів також були:

Олімпійські ігри 2024 – головна спортивна подія року у світі.

– головна спортивна подія року у світі. Пасха 2024 – традиційне українське свято, що викликає щорічний сплеск пошукових запитів.

– традиційне українське свято, що викликає щорічний сплеск пошукових запитів. Усик – український боксер Олександр Усик, який цього року брав участь у визначних поєдинках.

– український боксер Олександр Усик, який цього року брав участь у визначних поєдинках. Ірина Фаріон – українська громадська діячка та політик, яка стала жертвою вбивці.

– українська громадська діячка та політик, яка стала жертвою вбивці. Суджа – місто в Росії, яке стало об'єктом підвищеного інтересу з боку українців через успішну операцію українських військ в Курській області.

– місто в Росії, яке стало об'єктом підвищеного інтересу з боку українців через успішну операцію українських військ в Курській області. 20 днів у Маріуполі – документальний фільм про російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ до України. Цьогоріч він отримав премію "Оскар" за найкращий документальний повнометражний фільм

– документальний фільм про російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ до України. Цьогоріч він отримав премію "Оскар" за найкращий документальний повнометражний фільм Євробачення 2024 – щорічний музичний конкурс, що традиційно має велику популярність серед українців.

Головні персони року

У 2024 році найбільший інтерес українців був зосереджений на таких особистостях:

Олександр Сирський

Олександр Усик

Дональд Трамп

Камала Гарріс

Клавдія Петрівна

Популярні фільми 2024 року

"20 днів у Маріуполі"

"Думками навиворіт 2"

"Дюна 2"

"Солтберн"

"Субстанція"

"Конотопська відьма"

Що купували українці у 2024 році

Енергетична криза та підготовка до можливих відключень електроенергії значно вплинули на споживчі інтереси. Головними запитами року в категорії покупок стали:

Екофлоу

Зарядні станції

Сонячні панелі

Інвертор

Крім енергетичних товарів, українці активно цікавилися:

Дубайським шоколадом

Сквіш лапка

Айфон 16

Питання, які найчастіше цікавили українців

Запити на кшталт "що таке..." зазвичай пов’язані з новими термінами або змінами в законодавстві. У 2024 році найпопулярнішими були:

Що таке МСЕК

Що таке РЕБ

Що таке терикони

Що таке черги відключення світла

Втрати 2024 року: кого згадували найчастіше

Українці також активно шукали інформацію про відомих осіб, які пішли з життя. У 2024 році найбільше запитів було про:

Ірину Фаріон

Олексія Навального

Алена Делона

До списку також увійшли імена українських та іноземних діячів:

Анастасія Заворотнюк

Олександр Масляков

В’ячеслав Узелков

Віталій Білоножко

Богдан Сташків

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Рейтинг запитів року складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік. В результаті аналізу та підрахунку тих чи інших запитів такий рейтинг наочно демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні.