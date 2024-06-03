Что мы знаем об этой фигурке

Загадочный артефакт считается древнейшей известной скульптурой лошади, сделанной анатомически современным человеком (Homo sapiens).

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Артефакт размером с детскую ладонь имеет примерно 2,5 сантиметра высотой и 4,8 сантиметра длиной. Он включает такие детали, как вырезанный рот, ноздри, глаза и гриву. Хотя голова осталась целой через столько лет, все четыре ноги были отломаны, если вообще существовали. Археологи считают, что скульптура изображает жеребца.

Фигурку нашли в пещере Фогельхерд на юге Германии. Это было место сбора представителей культуры Ориньяк, группы верхнего палеолита, которая жила между 43 000 и 35 000 лет назад на большей части территории современной Европы, но больше всего – в современной Франции. Поскольку их присутствие ненадолго совпадает с последними неандертальцами (примерно в течение 3000 лет), археологи считают, что эти две группы, вероятно, сосуществовали.

Ориньякцы были наиболее известны как искусные охотники-собиратели, о чем свидетельствует их умение изготавливать каменные орудия труда, такие как лезвия и острия. В пещере были найдены сотни таких предметов, а также многочисленные кости животных и изделия из слоновой кости, в том числе бусины, окрашенные охрой в красный цвет.

Вполне вероятно, что группа использовала это пространство для обработки мяса. Например, исследователи, которые проанализировали кости животных возрастом около 32 000 лет в пещере Фогельхерд, обнаружили в основном останки северного оленя (Rangifer tarandus) и лошади (Equus ferus), что указывает на то, что ориньяцкие группы охотились и ели этих животных, а также создавали произведения искусства с их изображением.

Анализ показал, что этой фигурке лошади лет 32 000-35 000 лет. С какой целью ее изготовили, неизвестно. Это можно быть как игрушка, так и украшение или ритуальный предмет.