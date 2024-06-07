Дрон DJI здійснив першу доставку на гору Еверест

FlyCart 30 від китайської компанії DJI увійшов в історію, здійснивши першу місію безпілотника до табору на Евересті. Це випробування дає поштовх для подальшої роботи непальської влади, яка прагне залучити більше дронів до доставки обладнання та вивезення сміття, яке накопичилося там у величезних кількостях.

Як це було

DJI повідомила, що дрон FlyCart 30 злетів із бази біля підніжжя Евересту й піднявся на висоту до 6000 метрів над рівнем моря, де розташований Табір 1. Безпілотник доставив людям три кисневі балони та 1,5 кілограма іншого приладдя, щоб альпіністи могли використовувати його під час підйому на гору.

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Не менш важливо, що на зворотньому шляху до бази дрон привіз сміття, яке альпіністи зібрали під час свого сходження.

На відміну від Базового табору, де є асфальтована дорога, щоб безпечно доставити припаси, Табір 1 розташований по інший бік льодопаду. Це один з найнебезпечніших перевалів під час сходження на Еверест. Хоча гелікоптери можуть здійснювати цю подорож, погодні обмеження та вартість означають, що більшість запасів піднімаються нагору шерпами (всюдиходи-амфібії на шинах наднизького тиску).

Ми повинні витрачати 6-8 годин щодня, щоб пройти через цей льодопад. Минулого року я втратив три шерпи. Якщо нам не пощастить, якщо ми не встигнемо, ми втратимо там життя,

– каже Мінгма Гьялдже, який працює гідом у горах.

Про цю місію зняли ролик: відео

DJI стверджує, що немодифікований дрон може здійснити ту саму подорож і повернутися до Базового табору всього за 12 хвилин. Деякі з речей, які потрібні гідам і альпіністам у Таборі 1, – це кисневі балони, намети, їжа та мотузки. Дрони мають явну перевагу: вони безпечніші, ніж відправка шерпів, дешевші, ніж вертоліт, і можуть працювати в широкому діапазоні погодних умов.

Після цих успішних випробувань уряд Непалу уклав контракт на постачання дронів 22 травня.

FlyCart 30, анонсований у січні, є універсальним рішенням від DJI для компаній, які бажають надавати послуги з доставки вантажів. До появи FlyCart компаніям зазвичай доводилося розробляти власні рішення або суттєво модифікувати існуючі платформи.

FlyCart 30 може перевозити до 30 кілограмів (з двома акумуляторами, 40 кілограмів з одним акумулятором) і має всі зручності, пов'язані з використанням продуктів DJI: інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення, легке керування та підтримка клієнтів.