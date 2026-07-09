Можна більше не платити: цей браузер щойно відключив "майже всю" рекламу на YouTube

Компанія DuckDuckGo офіційно оголосила про впровадження нативної функції блокування відеореклами на YouTube у своїх браузерах для настільних комп'ютерів і мобільних пристроїв. Це оновлення дозволяє переглядати контент без перерв на ролики, що з'являються перед початком відео або під час його відтворення.

Як працює новий інструмент у DuckDuckGo?

Технічна реалізація цього рішення базується на відкритих списках фільтрів від відомого проєкту uBlock Origin, зокрема на репозиторії uAssets у GitHub. Ці списки постійно оновлює спільнота, яка відстежує зміни в рекламній інфраструктурі Google. Про це пише видання BleepingComputer.

Щоб підвищити стабільність роботи й зменшити кількість помилок при завантаженні сторінок, DuckDuckGo накладає поверх цих списків власні пропрієтарні правила. Такий дворівневий підхід допомагає браузеру швидше адаптуватися до нових методів YouTube, якими платформа намагається обійти блокування.



DuckDuckGo блокує рекламу на YouTube / Зображення DuckDuckGo

Для більшості користувачів нова функція вже доступна "з коробки". У версіях браузера для iOS, Mac та Windows блокування активували за замовчуванням. Власникам пристроїв на базі Android поки що потрібно вмикати опцію вручну через налаштування в розділі "Блокування реклами", проте розробники обіцяють автоматизувати цей процес найближчим часом.

Важливо розуміти, що це саме функція браузера, тому вона не впливає на роботу офіційного додатка YouTube у смартфоні.

У Google будуть незадоволені

Цей крок виглядає як прямий виклик Google, яка останніми роками активно посилює боротьбу з блокувальниками. Особливо гостро це питання постало після переходу Chrome на специфікацію Manifest V3, яка суттєво обмежила можливості сторонніх розширень, від яких залежать популярні сервіси на кшталт uBlock Origin.

Оскільки DuckDuckGo вбудував механізм фільтрації безпосередньо в ядро браузера, він зміг обійти обмеження магазинів розширень, які встановлює Google для продуктів на базі Chromium.

Попри ефективність нового методу, розробники попереджають про певні нюанси:

Наприклад, використання блокувальника може спричинити дещо довше буферизування відео на початку завантаження. Однак після запуску відтворення має відбуватися плавно.

Також залишається ризик, що серверні системи детекції YouTube з часом навчаться ідентифікувати використання подібних інструментів і почнуть їх блокувати, наприклад, повністю вимикаючи відтворення.

Варто зазначити, що нова функція працює паралельно з іншим інструментом компанії – Duck Player. Якщо звичайне блокування реклами зберігає стандартний інтерфейс YouTube з усіма вашими рекомендаціями та історією переглядів, то Duck Player пропонує ізольований режим "театру". Він застосовує найсуворіші налаштування приватності, запобігає встановленню відстежувальних файлів cookie та не дозволяє вашим переглядам впливати на алгоритми рекомендацій Google.

DuckDuckGo стає в один ряд із такими браузерами, як Brave та Opera, які вже пропонують вбудовані рішення для очищення YouTube від реклами. На тлі того, як Google Search поступово втрачає частку ринку через впровадження інструментів штучного інтелекту, подібні кроки DuckDuckGo спрямовані на залучення користувачів, що прагнуть більшого контролю над власним цифровим простором.

Команда розробників закликає тестувати функцію та надсилати анонімні відгуки, щоб оперативно виправляти можливі збої.