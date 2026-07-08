Один із астронавтів Artemis 2 вирішив змінити роботу після подорожі до Місяця

Після завершення історичної місії до Місяця один із найдосвідченіших астронавтів сучасності оголосив про важливі зміни у своєму професійному житті. Це рішення ознаменувало завершення цілої епохи для канадської космічної програми, проте воно не означає повний відхід фахівця від справ, а лише зміну формату його впливу на галузь.

Новий горизонт для Джеремі Гансена

Джеремі Гансен з Канадського космічного агентства (CSA), який у квітні 2026 року став першою людиною без американського паспорта на орбіті Місяця, у вересні залишить активну службу в ролі астронавта. Про це пише видання Space.

50-річний полковник Королівських військово-повітряних сил Канади (RCAF) вирішив змінити свій статус на резервіста, щоб зосередитися на розвитку інновацій та підтримці космічного сектору всередині своєї країни. Попри зміну ролі, сам Гансен підкреслив, що це не є остаточним звільненням, а скоріше стратегічним кроком для забезпечення наступності канадських місій.

Наше майбутнє залежить від запеклого продовження канадських інновацій та досліджень у космосі. Технологічні прориви та економічні вигоди, народжені в цьому секторі, життєво важливі для нашої країни та світу, і я, як ніколи, сповнений рішучості просувати цю роботу вперед,

– прокоментував Джеремі Гансен.

Спадщина Artemis 2 та шлях до зірок

Місія Artemis 2, у якій Гансен брав участь разом із астронавтами NASA Рейдом Вайзменом, Віктором Гловером та Крістіною Кох, тривала 10 днів і стала справжнім проривом. Екіпаж встановив рекорд відстані від Землі, спостерігав унікальне сонячне затемнення з боку Місяця та зафіксував спалахи метеорів на його поверхні.

Цей політ став першим пілотованим рейсом до супутника Землі за останні 50 років. Гансен у цьому польоті представляв не лише Канаду, а й культурну спадщину своєї батьківщини: його емблема містила елементи культури народу анішинаабе, а перед стартом він пройшов духовний обряд "пошуку видіння" у традиційному поселенні Turtle Lodge.

Насправді йдеться не про мене. Я відчуваю величезну гордість за Канаду. Було неймовірно бачити, як NASA та Сполучені Штати представляють нашу країну частиною цієї місії. Це не як подарунок, а тому, що ми приносимо реальну цінність,

– додав Джеремі Гансен.

Шлях Гансена до Місяця не був швидким. Він приєднався до команди астронавтів ще у 2009 році, але чекав на своє перше призначення рекордні 14 років. Такий тривалий термін пояснюється тим, що внесок Канади в роботу Міжнародної космічної станції становить лише 2 відсотки.

Завдяки програмі маніпуляторів Canadarm2 канадські астронавти отримують можливість на тривалу місію лише раз на 5 – 6 років. Весь цей час Гансен працював інструктором для нових класів астронавтів NASA, розробляв процедури для складних виходів у відкритий космос та керував графіками підготовки колег.

Чому це важливо для Канади?

Перехід Гансена до ролі резервіста збігається з амбітними планами Канади щодо зміцнення космічного суверенітету. Нещодавно уряд виділив 200 мільйонів канадських доларів (це приблизно 140 мільйонів американських доларів) на розвиток космодрому в Новій Шотландії. Також країна активно працює над створенням маніпулятора Canadarm3 для майбутньої місячної станції Gateway.

Досвід Гансена у космічній дипломатії, який він продемонстрував під час візитів до Білого дому та виступів перед канадським парламентом у 2026 році, стане ключовим ресурсом для розвитку власної інфраструктури запусків.

Сьогодні канадська присутність у космосі стає дедалі помітнішою. Поки Гансен змінює вектор діяльності, його колега Джош Кутрик готується до польоту на МКС у вересні 2026 року на кораблі Crew-13 від SpaceX. Місія Artemis 2 довела, що канадські фахівці здатні працювати на рівні з лідерами галузі, а перехід Гансена до стратегічного управління лише посилить ці позиції в майбутньому.