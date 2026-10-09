Джорджа Мелоні патентує свій голос як бренд

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні подала офіційну заявку на реєстрацію власного голосу як торговельної марки. Політикиня прагне захистити себе від зловживань і діпфейків, створених штучним інтелектом.

Мелоні прагне захистити свій голос від підробки

Як повідомляє видання 20minutos.es, очільниця уряду Італії звернулася до Офісу інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO). Щоб пройти необхідну процедуру реєстрації, Джорджі Мелоні довелося записати чотирисекундний аудіофайл. У цьому записі вона двічі чітко вимовляє фразу "Io sono Giorgia", що перекладається як "Я – Джорджа".

Італійська прем'єрка не стала першою відомою персоною, котра вирішила юридично закріпити права на власні біометричні дані через стрімкий розвиток генеративних технологій. У січні цього року американський актор Меттью Макконахі став першопрохідцем у цій сфері, зареєструвавши як торговельну марку власне зображення та голос.

Згодом, у квітні, аналогічний крок зробила популярна співачка Тейлор Свіфт. Вона подала одразу три заявки на реєстрацію торговельних марок у Сполучених Штатах Америки: одну із власною фотографією зі сцени під час концертного туру Eras Tour, а дві інші – у вигляді аудіозаписів із представленням під час промоції нового альбому.

Захист від клонування голосів набуває масового характеру

За даними BBC, у Великій Британії інші виконавці також активно вимагають посилення законодавчого захисту від несанкціонованого використання їхніх голосів алгоритмами. Спеціальні голосові клони створюють шляхом тренування моделей штучного інтелекту на реальних аудіозаписах публічних осіб.

Реєстрація голосу як офіційного бренду стає новим трендом серед публічних діячів та артистів. Це дозволяє створювати юридичне підґрунтя для боротьби з цифровими підробками в епоху швидкого розвитку ШІ.