Перший у світі магазин EcoFlow відкриється в Києві

Компанія DroneUA, що займається розробкою нових технологічних рішень на ринку дронів, а також їх продажем, оголосила про відкриття в центрі Києва авторизованого офлайн-магазину EcoFlow. Це буде перший такий в усьому світі.

DroneUA, як вказано у публікації компанії, є ексклюзивним дистриб’ютором EcoFlow в Україні. Пристрої, що продаватимуться в магазині, будуть офіційними.

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Що відомо

Україна стане першою країною в світі, у якій товари EcoFlow вийдуть за рамки онлайн простору. Зовсім скоро інноваційні продукти з’являться на полицях магазину в самому центрі столиці,

– кажуть у компанії.

Магазин розташується на перехресті вулиць Ковпака і Великої Васильківської, між станціями метро "Палац Україна" та "Либідська", пише БЖ.

Точна дата запуску магазину поки що не розкривається.