Перший у світі магазин EcoFlow відкриється в Києві
Джерело:БЖ
Компанія DroneUA, що займається розробкою нових технологічних рішень на ринку дронів, а також їх продажем, оголосила про відкриття в центрі Києва авторизованого офлайн-магазину EcoFlow. Це буде перший такий в усьому світі.
DroneUA, як вказано у публікації компанії, є ексклюзивним дистриб’ютором EcoFlow в Україні. Пристрої, що продаватимуться в магазині, будуть офіційними.
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Що відомо
Україна стане першою країною в світі, у якій товари EcoFlow вийдуть за рамки онлайн простору. Зовсім скоро інноваційні продукти з’являться на полицях магазину в самому центрі столиці,
– кажуть у компанії.
Магазин розташується на перехресті вулиць Ковпака і Великої Васильківської, між станціями метро "Палац Україна" та "Либідська", пише БЖ.
Точна дата запуску магазину поки що не розкривається.
- EcoFlow – світовий виробник технологічних рішень в галузі портативних накопичувачів електроенергії, енергетичних систем для автономного забезпечення будинків з використанням можливостей джерел відновлюваної енергетики.
- Пристрої компанії стали особливо популярними в Україні через постійні обстріли російських окупантів, пошкодження енергетичних об'єктів та відключення електроенергії.
- В асортименті можна знайти портативні зарядні станції для побутового та промислового користування, сонячні панелі, системи енергонезалежності, генератори, додаткові батареї, а також аксесуари для побудови індивідуальної енергетичної екосистеми.
- DroneUA своєю чергою забезпечує представлення всієї лінійки товарів виробника, а також сервісний та гарантійний супровід клієнтів.