Колишній СЕО Intel створив AI-платформу для церков, щоб наблизити пришестя Христа

Колишній керівник Intel Патрік Гелсінгер заснував стартап Gloo, який пропонує релігійним організаціям AI-інструменти для служіння. Компанія розробляє чат-ботів і цифрові платформи, адаптовані під богословські традиції різних церков, а сам Гелсінгер вважає це кроком до “нової ери християнства через технології”.

Колишній CEO Intel Патрік Гелсінгер, відомий своєю відкритою християнською позицією, став виконавчим головою та керівником технологічного напряму компанії Gloo – стартапу, що об’єднує віру й цифрові рішення. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Як штучний інтелект має "наблизити пришестя Христа"?

Gloo створює AI-інструменти для церков і релігійних організацій, серед яких – чат-бот, "навчений" на великих мовних моделях із урахуванням богословських принципів, а також робочий простір для пасторів і міністерств. Ці інструменти допомагають у веденні служб, комунікації з вірянами та адміністративних завданнях.

Як пише Gizmodo, нині платформою користуються понад 140 тисяч церковних, міністерських і некомерційних лідерів. Gloo позиціонує себе як універсальну систему, яку можна адаптувати для будь-якої конфесії — від католиків і лютеран до єпископалів і п’ятидесятників.

Гелсінгер заявив, що його життєва мета – створити технологію, яка покращить життя кожної людини на планеті й "наблизить повернення Христа". Хоча така заява викликає суперечливі реакції, він переконаний, що саме AI може стати інструментом для духовного розвитку.

Під час одного із семінарів Гелсінгер назвав штучний інтелект "новим моментом Гутенберга", натякаючи, що ця технологія може змінити церкву так само, як колись друкарство змінило освіту й релігію. Він закликав релігійні спільноти "не боятися AI, а використати його як вираження церкви".

Попри амбіційність задуму, критики застерігають: надмірне "оцифрування" віри може розмити межу між духовним досвідом і комерційною технологією. Люди вже схильні сприймати чат-ботів як божественні істоти або вважати себе "богами" через діалог із машиною.

Чому Apple може стати інвестором Intel?

Intel, один із піонерів кремнієвої індустрії, обговорює можливі інвестиції з Apple. Це частина масштабних зусиль компанії залучити фінансування та знайти нових партнерів після багаторічних труднощів і відставання від конкурентів у виробництві чипів.

Наразі невідомо, чи погодиться Apple зробити вкладення, однак факт перемовин підштовхнув акції Intel вгору на 6%. На момент закриття торгів у середу їхня вартість склала 31,22 долара – на 52% більше від рівня, за яким уряд викупив частку в серпні.