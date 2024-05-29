Простий і надійний метод: експерт із кібербезпеки пояснив, як захистити соцмережі від шахраїв

Шахраї придумують нові схеми, як красти акаунти користувачів різних соцмереж. Потім вони можуть випрошувати гроші у рідних та друзів від вашого імені або робити ще гірші речі. Вберегтися від цього можна максимально просто.

Про це 24 Каналу розповів експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун. Упродовж останніх тижнів користувачі соцмереж масово скаржаться на шахраїв в телеграмі, які викрадають акаунти. Вони надсилають повідомлення з проханням проголосувати за дівчинку, яка нібито бере участь в конкурсі танців. Людина переходить за посиланням – і втрачає свою сторінку.

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Як вберегтися від шахраїв

Як наголосив Корсун, ця схема є досить старою. Вона відрізняється лише приводом, з якого звертаються. Шахраям важливо написати такий текст, щоб людина таки натиснула на посилання. Загалом шахраям важливо отримати код авторизації, який прийде на ваш телефон. Людина вводить його – і акаунт вже вкрадений.

Це може бути під різним приводом. Або введіть код "для підтримки дівчинки". Люблять вони також говорити, що це для вашої безпеки. Всі ці махінації йдуть з однією метою. Щоб ви якимось чином передали ці чотири цифри, які вам прийдуть. Тоді ви втрачаєте контроль над акаунтом. Вони перелогінюються у нього. Тепер це не ваш акаунт,

– сказав Корсун.

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Далі все робить програма. Вона автоматично надсилає повідомлення контактам людини з проханням перекинути гроші. І хтось може на це повестися. В гіршому випадку шахрай може отримати доступ на усім телефоном людини. І наслідки можуть бути значно гіршими.

Захиститися від цього можливо. Є максимально простий метод, який буде ефективним в більшості випадків. Потрібно поставити на телефоні двофакторну автентифікацію.

Це краще зробити усюди. Просто заходимо в налаштування безпеки, знаходимо двофакторну автентифікацію. Вона може по-різному називатися. Вмикаємо її та слідуємо інструкціям. Це простий, але максимально надійний метод. Цього більш ніж достатньо, щоб бути спокійним, що сторінку не вкрадуть,

– підкреслив Корсун.

У двофакторній автентифікації можуть бути різні опції. Це може бути sms або ж Google чи Microsoft. Краще вибрати один з останніх варіантів.