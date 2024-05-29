Простой и надежный метод: эксперт по кибербезопасности объяснил, как защитить соцсети от мошенников

Мошенники придумывают новые схемы, как воровать аккаунты пользователей различных соцсетей. Затем они могут выпрашивать деньги у родных и друзей от вашего имени или делать еще худшие вещи. Уберечься от этого можно максимально просто.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун. В течение последних недель пользователи соцсетей массово жалуются на мошенников в телеграме, которые похищают аккаунты. Они присылают сообщения с просьбой проголосовать за девочку, которая якобы участвует в конкурсе танцев. Человек переходит по ссылке – и теряет свою страницу.

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Как уберечься от мошенников

Как отметил Корсун, эта схема является достаточно старой. Она отличается лишь поводом, по которому обращаются. Мошенникам важно написать такой текст, чтобы человек таки нажал на ссылку. В общем мошенникам важно получить код авторизации, который придет на ваш телефон. Человек вводит его – и аккаунт уже украден.

Это может быть под разным предлогом. Или введите код "для поддержки девочки". Любят они также говорить, что это для вашей безопасности. Все эти махинации идут с одной целью. Чтобы вы каким-то образом передали эти четыре цифры, которые вам придут. Тогда вы теряете контроль над аккаунтом. Они перелогиниваются в него. Теперь это не ваш аккаунт,

– сказал Корсун.

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Далее все делает программа. Она автоматически отправляет сообщения контактам человека с просьбой перекинуть деньги. И кто-то может на это повестись. А в худшем случае мошенник может получить доступ ко всему телефону человека. И последствия могут быть значительно хуже.

Защититься от этого возможно. Есть максимально простой метод, который будет эффективным в большинстве случаев. Нужно поставить на телефоне двухфакторную аутентификацию.

Это лучше сделать везде и всюду. Просто заходим в настройки безопасности, находим двухфакторную аутентификацию. Она может по-разному называться. Включаем ее и следуем инструкциям. Это простой, но максимально надежный метод. Этого более чем достаточно, чтобы быть спокойным, что страницу не украдут,

– подчеркнул Корсун.

В двухфакторной аутентификации могут быть разные опции. Это может быть sms. Или же Google или Microsoft. Лучше выбрать один из последних вариантов.