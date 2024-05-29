Про це 24 Каналу розповів експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун. Упродовж останніх тижнів користувачі соцмереж масово скаржаться на шахраїв в телеграмі, які викрадають акаунти. Вони надсилають повідомлення з проханням проголосувати за дівчинку, яка нібито бере участь в конкурсі танців. Людина переходить за посиланням – і втрачає свою сторінку.

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Як вберегтися від шахраїв

Як наголосив Корсун, ця схема є досить старою. Вона відрізняється лише приводом, з якого звертаються. Шахраям важливо написати такий текст, щоб людина таки натиснула на посилання. Загалом шахраям важливо отримати код авторизації, який прийде на ваш телефон. Людина вводить його – і акаунт вже вкрадений.

Це може бути під різним приводом. Або введіть код "для підтримки дівчинки". Люблять вони також говорити, що це для вашої безпеки. Всі ці махінації йдуть з однією метою. Щоб ви якимось чином передали ці чотири цифри, які вам прийдуть. Тоді ви втрачаєте контроль над акаунтом. Вони перелогінюються у нього. Тепер це не ваш акаунт,

– сказав Корсун.

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Далі все робить програма. Вона автоматично надсилає повідомлення контактам людини з проханням перекинути гроші. І хтось може на це повестися. В гіршому випадку шахрай може отримати доступ на усім телефоном людини. І наслідки можуть бути значно гіршими.

Захиститися від цього можливо. Є максимально простий метод, який буде ефективним в більшості випадків. Потрібно поставити на телефоні двофакторну автентифікацію.

Це краще зробити усюди. Просто заходимо в налаштування безпеки, знаходимо двофакторну автентифікацію. Вона може по-різному називатися. Вмикаємо її та слідуємо інструкціям. Це простий, але максимально надійний метод. Цього більш ніж достатньо, щоб бути спокійним, що сторінку не вкрадуть,

– підкреслив Корсун.

У двофакторній автентифікації можуть бути різні опції. Це може бути sms або ж Google чи Microsoft. Краще вибрати один з останніх варіантів.