Археологи знайшли новий папірус єгипетської "Книги мертвих"

Археологи підтвердили, що папірусний сувій, знайдений торік у некрополі Саккара, містить тексти з єгипетської Книги Мертвих. Він отримав назву "папірус Вазірі" й наразі перекладається арабською мовою.

Некрополь Саккара слугував давньоєгипетській столиці Мемфісу й може похвалитися численними пірамідами. Протягом багатьох років археологи розкопали там багато гробниць, артефактів і мумій. У березні 2022 року вони виявили п'ять 4000-річних гробниць, знайшовши 250 розписаних дерев'яних саркофагів з цілими муміями та 150 статуеток різних богів на Цвинтарі стародавніх тварин. Там також була колекція косметики, бронзових посудин і систр (ударний музичний інструмент).

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Що відомо про текст

В одному з виявлених у березні саркофагів знаходився папірусний сувій, який, на думку дослідників, мав розмір близько 9 метрів і містив главу з Книги Мертвих, написану ієрогліфами. Його відправили в лабораторію Єгипетського музею в Каїрі для подальшого вивчення.

Після того, як папірус був повністю відреставрований, його реальний розмір склав 16 метрів. І тепер вчені підтвердили, що сувій дійсно містить заклинання з Книги Мертвих. Вони кажуть, що це перша за століття знахідка повністю збереженого сувою.

За словами Мостафи Вазірі, генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей Єгипту, папірус буде представлений на відкритті Великого єгипетського музею в Каїрі цього року.

Що таке Книга мертвих насправді