Цей літаючий електромобіль більше схожий на капці, але він наближається до масового виробництва

Виробник електричних літаючих автомобілів Alef, які не так давно прогриміли на ринку завдяки своєму незвичному дизайну, уклав угоду про серійне виробництво. Компанія каже, що кількість попередніх замовлень перевищила 3 200. Коли ж ми побачимо їх у небі?

Як це буде

Alef розвиває свою технологію літаючих автомобілів з 2015 року, поставивши собі за мету побудувати такий продукт, який міг би і їздити, як звичайна машина, і вертикально злітати, пише Electrek. Поряд із цими планами всі конкуренти створюють свої EVTOL лише з можливістю вертикального злету й у формі, що більше нагадує вертольоти, ніж автомобілі. Тож тут у Alef є певна перевага.

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Після демонстрації масштабованого прототипа стартап привернув увагу Тіма Дрейпера, відомого венчурного капіталіста, відомого своїми ранніми інвестиціями в Tesla. Дрейпер став головним інвестором, надавши 3 мільйони доларів початкового фінансування.

Вперше ми побачили літаючий автомобіль, який отримав назву "Model A", у жовтні 2022 року. За словами Алефа, Model A може проїхати до 321 кілометра з дальністю польоту 110 кілометрів. Коштує таке задоволення 300 000 доларів.



Alef Model A / Фото Alef



Alef Model A / Фото Alef

Попередні замовлення на Alef розпочалися того ж місяця, і до кінця 2022 року на нього було зроблено 440 замовлень. Менш ніж через рік електричний літаючий автомобіль Alef став першим у своєму роді транспортним засобом, який отримав спеціальний сертифікат льотної придатності від Федерального управління цивільної авіації США.

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Наближається виробництво

Минулого літа Alef оголосила, що кількість попередніх замовлень на її літаючий автомобіль сягнула понад 2 500. Після доставки це принесе компанії 750 мільйонів доходу. Власники броні можуть зарезервувати місце в "звичайній" черзі за 150 доларів або в "пріоритетній" за 1 500 доларів.

Торік компанія також стала першою, хто отримав попередні замовлення на продаж сучасного літака через автосалон. Компанія Alef підписала угоду про продаж своїх літаючих автомобілів через дилерський центр у Каліфорнії.



Alef Model A / Фото Alef



Alef Model A / Фото Alef



Alef Model A / Фото Alef

Готуючись до запуску, Alef цього тижня досягла ще однієї важливої віхи: кількість попередніх замовлень уже перевищила 3200.

Компанія оголосила, що підписала угоду про серійне виробництво з компаніями PUCARA Aero і MYC для виготовлення деталей авіаційного класу для свого електричного літаючого автомобіля. Компанії виробляють деталі для лідерів галузі, включаючи Boeing та Airbus. Генеральний директор Alef Джим Духовни заявив, що компанія обрала PUCARA Aero і MYC "за їх бездоганну репутацію в галузі безпеки та відповідність основним авіаційним вимогам".

PUCARA Aero запропонувала виготовити цілу групу деталей авіаційного класу спеціально для транспортного засобу Alef. Ці деталі будуть "високого класу" та сертифіковані FAA, EASA та іншими авіаційними органами.



Alef Model A має порожнистий корпус із сітки, всередині якого знаходяться пропелери. У центрі розмістили пасажирську капсулу й, судячи з усього, всі інші механізми / Фото Alef

Alef планує розпочати виробництво "Моделі А" у 4 кварталі 2025 року, а поставки розпочнуться незабаром після цього.

Компанія вже працює над своєю другою машиною, яку називають "Модель Z". За словами представників Alef, чотиридверний електричний літаючий автомобіль, як очікується, з'явиться у 2035 році і коштуватиме всього 35 000 доларів.