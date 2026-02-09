Вчені намагаються навчити роботів емпатії: ось як вони це роблять

Розробники гуманоїдних роботів шукають способи зробити їх більш чутливими до людей. Одна з дослідниць працює над тим, щоб машини розпізнавали емоції за мімікою і реагували природно, не впадаючи в надмірну або небезпечну емпатію.

Ринок гуманоїдних роботів швидко розвивається, і компанії експериментують з різними підходами до взаємодії машин з людьми. Одним із ключових напрямів стає навчання роботів розумінню людських емоцій, зокрема через аналіз міміки. Про це пише BGR.

Як роботи можуть навчитися розуміти контекст?

Над цим працює філіппінська науковиця Анжеліка Лім, доцентка з комп'ютерних наук Університету Саймона Фрейзера. В інтерв'ю CBC вона пояснила, що її мета – не зробити роботів надмірно співчутливими, а навпаки, уникнути ситуацій, коли штучна емпатія шкодить людям. За словами дослідниці, занадто емоційні чатботи можуть сприяти формуванню залежності або навіть провокувати серйозні психічні проблеми.

Сьогодні чатботи й гуманоїдні роботи часто демонструють перебільшену емпатію та активно ставлять уточнювальні запитання, щоб утримувати користувача в розмові. При цьому їхні реакції зазвичай наперед запрограмовані. Навіть якщо сервіси на кшталт ChatGPT дозволяють обирати стиль або настрій відповідей, такі моделі не завжди розуміють реальний емоційний стан людини.

Команда Лім працює над алгоритмами, які аналізують вирази обличчя та реакції співрозмовника. Під час демонстрації робот намагався пожартувати, але не отримав очікуваної реакції. Замість стандартної відповіді машина розпізнала відсутність емоційного відгуку й відреагувала іронічною фразою, показавши, що здатна адаптуватися до ситуації.

Дослідниця зазначає, що базові технології та платформи, на яких будується ця розробка, існують уже близько десяти років. Проте завдання зробити роботів такими, що сприймають людей як справжніх співрозмовників, досі залишається складним.

Інтерес до глибшого аналізу людських емоцій зростає не лише в академічному середовищі. Нещодавно Apple придбала ізраїльський AI-стартап, який володіє патентами на технології детального аналізу міміки та голосу. Хоча плани компанії офіційно не розкриваються, угода вказує на стратегічний інтерес до подібних рішень.

Мета команди Лім – навчити роботів розуміти негласні соціальні правила, які люди сприймають інтуїтивно. За її словами, багато речей люди просто знають без пояснень, але ці правила майже ніколи не формалізовані. Саме це і намагаються систематизувати дослідники, щоб передати таке розуміння машинам.